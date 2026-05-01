Jusqu’à 34°C attendus en Corse : une fin mai exceptionnellement chaude

La France traverse actuellement une vague de chaleur exceptionnelle, avec plusieurs départements de l’Ouest placés en vigilance jaune et orange pour le paramètre « canicule » par les services de Météo-France. Les températures dépassent largement les normales de saison sur une grande partie du territoire, et la journée de lundi a même été la journée la plus chaude enregistrée pour un mois de mai à l'échelle de la France.



En Corse aussi, la chaleur commence à s’installer, même si l’île n’est pas encore concernée par une vigilance particulière en raison des seuils plus hauts que sur le continent. « On est plus habitués à la chaleur que dans le Finistère, par exemple, donc les seuils sont un peu plus hauts », explique Sophie, prévisionniste au centre Météo-France d’Ajaccio. « Et le fait qu’on ait aussi un peu de brise marine permet de rafraîchir l’air. » Néanmoins, la Corse connaît actuellement des températures « entre 4 et 6 degrés au-dessus des normales de saison », un phénomène qui devrait durer au moins jusqu’à vendredi.





Pour la journée de demain, la côte orientale, « de Bonifacio jusqu’à la pointe du Cap Corse » ainsi que L’Île-Rousse connaîtront des températures minimales « supérieures à 20°C pour la matinée, en moyenne entre 21 et 22°C ». Les températures seront moins élevées sur la façade occidentale, avec « 12°C à Sartène ou Figari et 17°C à Ajaccio ». En revanche, les températures grimperont dans l'après-midi pour atteindre « 30°C à Ajaccio, 31°C à Bastia, 33°C à Bonifacio et jusqu’à 34°C à Corte ». Le Cap Corse sera quant à lui légèrement épargné avec des maximales « à 27 ou 28°C ». En mer également, Météo-France indique que les 21°C ont déjà été dépassés au large.



La chaleur devrait se poursuivre toute la journée de jeudi avant de diminuer pour la journée de vendredi, même si les températures resteront quand même « bien au-dessus des normales de saison ». Des pluies sont également attendues localement vendredi, principalement « sur la chaîne centrale ». Mais Météo-France l’assure : « C’est la fin mai la plus chaude qu’on ait jamais enregistrée, surtout après le week-end dernier qui était vraiment le plus froid. Ça fait vraiment une très grosse différence de températures. »

