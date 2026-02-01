CorseNetInfos
A màghjina - Celu di focu sopra à l'Isuli Cerbicali


le Samedi 21 Février 2026 à 07:05

Le soleil embrase le ciel au-dessus des îles Cerbicali, teintant la mer de reflets rouges flamboyants. Depuis Porto-Vecchio, ce spectacle envoûtant invite à la contemplation du jour qui s’achève.
Si, comme Chantal Portaz, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







