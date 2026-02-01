Reginald Ray (SC Bastia) après Dunkerque : « On montre le visage d’une équipe qui veut s’en sortir »

Auteur, une nouvelle fois, d’une très bonne prestation, le Sporting Club de Bastia n’est rentré de Dunkerque qu’avec un seul point. Face à des Nordistes qui jouent les cinq premières places, les Bastiais avaient pourtant ouvert le score dès la demi-heure de jeu sur corner, avec Anthony Roncaglia, avant de se faire rejoindre au score par un Enzo Bardeli laissé seul au point de penalty.



Une erreur défensive dans une rencontre qui n’a pas pu être rattrapée par les très grosses occasions d’Amine Boutrah et de Mehdi Merghem. Les attaquants bastiais ont eu, à plusieurs reprises, les trois points au bout du pied, mais c’était sans compter sur un très grand Mathis Niflore dans le but dunkerquois.



De la déception et de la frustration, certes, mais un point tout de même ramené dans les valises. Une prestation globalement satisfaisante pour Reginald Ray, l’entraîneur de Bastia. Et surtout la satisfaction de voir un Sporting jouer au niveau auquel il était attendu depuis le début de saison, et surtout marquer un but : « Ça reste un bon point de pris, connaissant la qualité de Dunkerque. On prend ce but sur une perte de balle. On a des situations pour marquer, leur gardien a fait de magnifiques arrêts. Ça prouve que, sans avoir la maîtrise, on a été capables de leur faire mal. »



Avec ce match, l’attaque bastiaise a enfin retrouvé le chemin du but adverse. Cela faisait trois rencontres que ce n’avait pas été le cas :« Il y a plein de raisons au fait que l’on ne marque pas. Ce qui est important, c’est de très peu concéder. » Pour le coach bastiais :« La frustration vient qu’on n’est pas assez récompensés en termes de points. »



Avec un quatrième match nul à la suite, et à dix journées de la fin du championnat, les Bastiais sont toujours lanterne rouge de Ligue 2 avec 18 points. Pourtant, le Sporting Club de Bastia reste toujours dans la course, à égalité de points avec Laval et à quatre points du 16e, Amiens, qui jouera ce soir. Point par point, c’est comme cela qu’avancent les Bastiais depuis un mois : certes toujours insuffisant, mais sur le terrain, il y a vraiment du mieux : « Sur les nuls, il y en a deux qui auraient dû être des victoires. On sait pourquoi cela n’a pas été le cas. À nous de continuer, ça nous donne de l’énergie pour la suite. Ce que l’on montre, journée après journée, est positif pour la suite », a conclu Reginald Ray.



Prochaine rencontre pour le Sporting Club de Bastia : ce sera face à Annecy, ce vendredi 27 février à Furiani, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 2.

