Ligue 2 : rien ne change, le SC Bastia s’incline encore face à Boulogne

SC Bastia 0 – 1 Boulogne (mi temps 0 - 1 )

Stade Armand Cesari

9.686 spectateurs.

Arbitre : Remi Landry

Buts:

El Farissi (23ème) pour Boulogne:

Avertissements:

SC Bastia: Sebas (26ème), Boutrah 51ème, Eickmayer (75ème)





SC Bastia

Placide, Guevara, Ariss (Bohnert 46ème), Meynadier, Akueson, Vincent (Janneh 85ème),Boutrah (Zaouai 59ème), Ducrocq (Beliandjou 59ème), Eickmayer, Sebas (Tomi 60ème), Merghem. Entraineur: Reginald Ray



Boulogne

Nna Noukeu, Burlet, Zohore, Boyer, Pinot, Thiam, Binet, Duflos, Moco, El Farissi, Fatou. Entraineur: Fanien Dagneaux





avec Jeremy Sebas, Medhi Merghem en attaque, soutenu par quatre milieux de terrain : Joachim Eickmayer, Amine Boutrah, Tom Ducrocq et Christophe Vincent, avec une défense bastiaise organisée à quatre derrière, les bastiais devaient tout donner pour rentrer aux vestiaires avec les trois points. Et dès l’entame de match, la première incursion dans la surface adverse est bastiaise, mais la tentative de Tom Meynadier se perd. À la 17e minute, Joachim Eickmayer tente sa chance de loin : une frappe des 30 mètres captée sans difficulté par Blondy Rudolph Nna Noukeu, le portier de Boulogne.





Bien entrés dans leur rencontre, les Bastiais dominent le premier quart d’heure, avant une grosse alerte à la 20e minute. Lancé en profondeur pour Boulogne, Corentin Fatou file seul vers le but, mais Juan Guevara intervient parfaitement pour stopper l’attaquant boulonnais avant qu’il ne se présente face à Johny Placide.

Malgré le pressing bastiais, ce sont pourtant les Nordistes qui ouvrent le score à la 23e minute. Profitant d’un très mauvais placement défensif bastiais, Amine El Farissi se retrouve seul au point de penalty, oublié par Tom Meynadier, l’attaquant de Boulogne élimine tranquillement Johny Placide et donne l’avantage aux visiteurs (0-1).

Juste avant la pause, le Sporting se procure une belle occasion. Jeremy Sebas déborde côté gauche et adresse un centre en retrait qui passe devant le but. À la réception, Tom Meynadier arrive légèrement en retard et bute sur le retour décisif de Blondy

L’arbitre renvoie finalement les deux équipes aux vestiaires sur ce score de 1 à 0 en faveur de Boulogne, sous les sifflets de Furiani.

Au retour sur le terrain, Florian Bohnert remplace Zakaria Ariss qi s'était blessé un peu avant la pause. Il faut attendre la 56e minute pour voir les Bastiais se montrer dangereux, avec une nouvelle tentative de Joachim Eickmayer. Sa volée des 25 mètres passe à droite du but nordiste.





À l’heure de jeu, Réginald Ray procède à trois changements. Tom Ducrocq, Jérémy Sebas et Amine Boutrah laissent leur place, sous les sifflets de Furiani, à Ruben Beliandjou, Alexandre Zaouai et Félix Tomi. Dans la foulée, les Bastiais obtiennent un corner qui ne donne strictement rien.

Les Turchini continuent de presser et finissent par obtenir un penalty après une faute sur Alexandre Zaouai dans la surface (67e). L’occasion est idéale pour revenir au score, mais Christophe Vincent manque le cadre : sa frappe s’envole en tribune ouest.

En fin de rencontre (85e), Jocelyn Janneh prend la place de Christophe Vincent. Le capitaine bastiais quitte lui aussi la pelouse sous les huées d’Armand-Cesari.





Les Bastiais continueront de se créer quelques situations jusqu’au coup de sifflet final, sans succès, à l’image de leur saison. L’arbitre Rémi Landry siffle la fin de la rencontre sur ce score de 1 à 0. Les Bastiais restent lanterne rouge et ne profitent pas des mauvais résultats de leurs adversaires dans la course au maintien.