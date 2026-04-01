SC Bastia-Saint-Étienne : quel Sporting face aux "Verts" ?

À quoi va ressembler le match du Sporting Club de Bastia ce samedi à 20 heures face à l’AS Saint-Étienne ? Personne ne peut vraiment le prédire. Mais pour la lanterne rouge bastiaise, une chose est certaine : il ne doit absolument pas ressembler à la déconvenue de la semaine dernière face au Red Star. Une défaite 4-3, alors que les Turchini avaient le match en main en menant 3-1 à la mi-temps.



Une rencontre sur laquelle est revenu Réginald Ray en conférence de presse d’avant-match ce vendredi 17 avril, comme pour exorciser ce démon de la défaite qui hante les Bastiais depuis le début de la saison : « On avait l’occasion de gagner un match face à un prétendant au barrage », mais « on a surtout contribué, nous, pour qu’ils reviennent dans le match ».

Le coach bastiais a également pris le temps de se pencher sur les causes de ce désastre footballistique, qui a encore réduit les chances de maintien du Sporting : « C’est multifactoriel : les aspects psychologiques, dus à la saison que vivent les joueurs, la position au classement. Malheureusement, c’est arrivé. L’idée, c’est de trouver les explications et surtout que ça n’arrive plus. Ce différentiel entre 48 minutes de bonne facture et 42 minutes où on a éteint la lumière n’était pas envisageable ni prévisible. »



Face à Saint-Étienne, les Bastiais n’ont pas d’autre choix que de s’imposer : « C’est un énième match de coupe, un match où il n’y a plus rien derrière », a lancé, avec un peu de fatalisme, le coach bastiais, qui croit pourtant au salut du Sporting en Ligue 2.



Pour lui, face au rouleau compresseur stéphanois : « une équipe qui est armée depuis le départ pour remonter directement, qui a de la qualité sur toutes ses lignes, avec des joueurs qui peuvent jouer au-dessus » il faut voir « le verre à moitié plein », même si c’est difficile après la prestation face au Red Star. Et il n’a peut-être pas tort : « Reproduire la première mi-temps (du Red Star) pour exister face à Saint-Étienne » et trouver les bons ingrédients pour ne pas s’effondrer en cours de match.



Pour le coach bastiais : « la réaction est primordiale. On est capable de le faire. Retrouver une osmose avec le public à domicile » et « prendre les choses avec du caractère et en étant concernés face à un adversaire qui va nous mettre en difficulté », avant de conclure : « Tant qu’il y aura de l’espoir, on y croira. Dégager cette force pour inverser la tendance, même si ça ne tiendra pas qu’à nous. Tant qu’il y a de l’espoir, il faut s’accrocher. Ça ressemble à la vie. »

Réponse samedi soir…



Le groupe bastiais :

Olmeta, Contena, Bohnert, Roncaglia, Akueson, Guevara, Ariss, Zilliox, Meynadier, Eickmayer, Ducrocq, Janneh, Merghem, Zaouai, Sebas, Boutrah, Beliandjou, Tomi

