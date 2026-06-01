Au lycée Fesch, les jeunes mis en garde contre les mirages de l’argent facile

Dans une salle du lycée Fesch, les élèves étaient très attentifs aux explications qui leur ont été livrées ce mardi matin. Organisée conjointement par la Banque de France et le Rectorat de Corse, une rencontre de deux heures a en effet réuni près de 80 jeunes particulièrement impliqués dans les échanges, multipliant les questions sur les jeux d’argent, les paris sportifs, les cryptomonnaies ou encore les pratiques illégales circulant sur les réseaux sociaux.



L’événement s’est déroulé en présence de Rémi-François Paolini, recteur de l’Académie de Corse, et de Jean-Luc Chaussivert, directeur régional de la Banque de France.



Au cœur de l’intervention, une idée simple : l’argent facile n’existe pas. Un message porté par Marguerite Collignan, directrice de l’éducation financière à la Banque de France, qui a invité les élèves à s’interroger sur les promesses de gains rapides omniprésentes sur internet. « Si je devais définir en une phrase l’argent facile pour les jeunes, c’est l’argent avec lequel ils ont l’impression qu’ils vont gagner beaucoup avec peu d’efforts », explique-t-elle.



Selon elle, cette illusion recouvre aussi bien des pratiques légales que des activités totalement illégales. « Cela peut être tout ce qui est spéculatif avec les cryptomonnaies, les paris sportifs ou les jeux en ligne. Ce sont des manières extrêmement risquées de gagner de l’argent. À cet âge-là, on minimise souvent les risques et on comprend mal le rapport entre risque et rendement. On croit encore que l’on peut gagner beaucoup sans aucun risque, mais cela n’existe pas. »



Les réseaux sociaux, entre opportunités et dangers



Pour illustrer son propos, plusieurs questionnaires ont rythmé la conférence, permettant aux élèves de tester leurs connaissances tout en prenant conscience des mécanismes économiques et financiers qui se cachent derrière certaines promesses de gains rapides.



Les échanges ont également porté sur le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion de ces modèles de réussite rapide. Pour Marguerite Collignan, les plateformes numériques ne sont ni entièrement bénéfiques ni totalement nocives. « Les réseaux sociaux démocratisent et facilitent tout. On a accès à des choses auxquelles on n’avait pas accès auparavant. Les jeunes connaissent parfois mieux leur argent que leurs aînés grâce à certains contenus de qualité. »



Mais cette accessibilité comporte aussi son lot de risques. « Cela facilite la vie des escrocs, l’usurpation d’identité et permet d’entrer très facilement en relation avec une jeunesse qui peut parfois être encore naïve », souligne-t-elle. Au fil des questions posées par les lycéens en fin de séquence, les discussions se sont notamment concentrées sur les jeux d’argent et les paris sportifs, des pratiques particulièrement populaires chez les adolescents mais dont les conséquences sont souvent sous-estimées.