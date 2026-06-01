A màghjina - A Torra d'Albu, trà mare è machja
À l'extrémité d'un promontoire balayé par les vents, la tour rénovée d'Albu semble dialoguer avec la Méditerranée. Les nuances de bleu de la mer répondent aux teintes claires des routes qui tombent à pic et aux verts du maquis, dessinant un tableau qui révèle toute la singularité du littoral du Cap Corse, entre héritage historique et nature intacte.
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