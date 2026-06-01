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A màghjina - A Torra d'Albu, trà mare è machja


le Dimanche 7 Juin 2026 à 07:21

À l'extrémité d'un promontoire balayé par les vents, la tour rénovée d'Albu semble dialoguer avec la Méditerranée. Les nuances de bleu de la mer répondent aux teintes claires des routes qui tombent à pic et aux verts du maquis, dessinant un tableau qui révèle toute la singularité du littoral du Cap Corse, entre héritage historique et nature intacte.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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