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SC Bastia : ce sera Laurent Peyrelade


La rédaction le Samedi 6 Juin 2026 à 18:40

"Le Sporting Club di Bastia annonce la nomination de Laurent Peyrelade au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle. Il s’est engagé pour une durée de deux saisons, assortie d’une année en option" annonce ce samedi après-midi sur ses réseaux sociaux le SCB.



SC Bastia : ce sera Laurent Peyrelade
Le technicien, qui avait quitté Rodez et la Ligue 2 en 2022, n’a jamais réussi à rebondir durablement ailleurs dans le monde professionnel. Il vient de s’engager avec le Sporting


À Rodez, il était surnommé "le druide". Il faut dire qu’avec Laurent Peyrelade, le Raf a usé de la potion magique, celle qui lui était si chère, plaçant l’humain au cœur, pour atteindre des sommets, passant d’un sauvetage administratif en CFA à la L2 en quelques mois.


Une recette que le technicien aujourd’hui âgé de 55 ans n’a pas vraiment eu l’opportunité de mettre en place ailleurs dans le monde pro.
En effet, si son passage à Rodez a été aussi long que remarquable, entre 2015 et l’automne 2022, ses expériences suivantes à Versailles (National, en 2023) puis Grenoble (Ligue 2, en 2024) ont été éphémères.
Le voici désormais au Sporting pour au moins deux saisons après un bref passage par Agde en National 3.…




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