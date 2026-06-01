Wingfoil freestyle - David, Cuyala et Martinez victorieux à Balistra

Cette épreuve qui s'est déroulée en présence d'un vent de secteur Ouest de 15 à 20 noeuds établis avec des rafales pouvant monter à 30 noeuds, a rassemblé les meilleurs insulaires ainsi que les membres de l'équipe de France actuellement en stage dans l'extrême sud. Ces très bonnes conditions météorologique ont permis la mise en place de 12 heats sur l'ensemble de la compétition. Dans les rangs des féminines la première place est revenue la locale de l'épreuve Lilou David (Bonifacio Windsurf ) qui s'est imposée devant sa partenaire de club Elea Lanno. Chez les messieurs, victoire du Porto-Vecchiais Noé Cuyala (Mare è Vela) qui a devancé un autre Porto-Vecchiais, le déjà très expérimentée Ezio Bastianelli (Eole Figari).

Du côté des plus jeunes, la première place a été remportée par le Figarais Sacha Martinez.