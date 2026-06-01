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Wingfoil freestyle - David, Cuyala et Martinez victorieux à Balistra


GAP le Samedi 6 Juin 2026 à 20:58

Une manche de sélective de Ligue de Wingfoil freestyle s'est disputée ce samedi après-midi sur le plan d'eau de Balistra



Wingfoil freestyle - David, Cuyala et Martinez victorieux à Balistra
Cette épreuve qui s'est déroulée en présence d'un vent de secteur Ouest de 15 à 20 noeuds établis avec des rafales pouvant monter à 30 noeuds, a rassemblé les meilleurs insulaires ainsi que les membres de l'équipe de France actuellement en stage dans l'extrême sud. Ces très bonnes conditions météorologique ont permis la mise en place de 12 heats sur l'ensemble de la compétition. Dans les rangs des féminines la première place est revenue la locale de l'épreuve Lilou David (Bonifacio Windsurf ) qui s'est imposée devant sa partenaire de club Elea Lanno. Chez les messieurs, victoire du Porto-Vecchiais Noé Cuyala (Mare è Vela) qui a devancé un autre Porto-Vecchiais, le déjà très expérimentée Ezio Bastianelli (Eole Figari).
Du côté des plus jeunes, la première place a été remportée par le Figarais Sacha Martinez.

Les classements

Wingfoil freestyle - David, Cuyala et Martinez victorieux à Balistra
 
 
Femmes:
1 Lilou David (Bonifacio Windsurf)
2 Elea Lanno (Bonifacio Windsurf)
3 Anouk Moysan (Club Nautique Bastiais)
4 Davia Armellini (Bonifacio Windsurf)
 
U16:
1 Sacha Martinez (Eole Figari)
2 Louhann Turkiewicz (Bonifacio Windsurf)
3 Maël Moysan (Club Nautique Bastiais)
4 Ethan Hamidi Botte (Calvi Nautique Club)
 
U19+seniors:
1 Noé Cuyala (Mare e Vela)
2 Ezio Bastianelli (Eole Figari)
3 Alan Fedit (équipe de France/ CN Frejus)
4 Titouan Moysan (CN Bastiais)




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