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Les brèves

Corte : Journée régionale de l'animation de la vie sociale le 8 juin  04/06/2026

Le lundi 8 juin, à la Casa Guelfucci à Corte, les CAF de Haute-Corse et de Corse-du-Sud organisent une Journée Régionale dédiée à l’Animation de la Vie Sociale.
 
Cette rencontre, conçue avec le prestataire ISSEHO, fait suite à une consultation des Espaces de Vie Sociale et Centres sociaux, qui a révélé une difficulté commune : renforcer l’implication des habitants dans la vie sociale de leur territoire.
 
La journée s’ouvrira par une conférence plénière animée par Patrick Norynberg, autour des enjeux scientifiques et sociologiques de la participation citoyenne.
L’après-midi sera consacré à des ateliers pratiques visant à partager les expériences, identifier les freins et construire des propositions communes.
 
Destinée aux structures EVS et Centres sociaux des deux départements, dont l’Operata, le Centre socioculturel du CPIE A Rinascita, cette journée réunira environ 60 participants.
Une synthèse des travaux et une feuille de route seront diffusées à l’ensemble des structures à l’issue de l’événement.
 

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