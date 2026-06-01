Les logements d’urgence, source de crispation au conseil municipal de Porto-Vecchio

Julien Castelli le Samedi 6 Juin 2026 à 19:53

Le renouvellement d’une convention de mise à disposition de cinq logements d’urgence au profit du centre communal d’action sociale (CCAS) a été froidement accueillie par Georges Mela, l’ancien maire et chef de file de l'une des trois oppositions à la majorité porto-vecchiaise.