Portivechju : d’ici 2027, un ancien village de vacances accueillera des locataires à l'année

À l’origine, A Quercetta, c’est une résidence avec piscine, située à trois kilomètres des plages les plus proches, et composée de 11 studios, 6 mini-villas et une villa de 120 m². Mais cela fait plusieurs années qu’elle n’accueille plus aucun touriste. L’ensemble, qui s’étend sur un peu plus de 4 000 m2, a été racheté près de 2,8 millions d’euros par la municipalité. Elle y a trouvé des bâtiments dégradés, emplis d’amiante et rongés par les termites. Si elle en a fait l’acquisition, c’est pour se conformer au plan Accasà Si, adopté en conseil municipal le 12 décembre 2022, dans lequel elle s’est engagée à conduire une politique interventionniste en matière foncière, de nature à favoriser la production de logements adaptés à la population. Car à Portivechju, 63 % des logements sont des résidences secondaires. Un nombre conséquent qui limite de fait les possibilités de trouver un logement en location à l’année, et qui a fait monter en flèche le prix d’achat au mètre carré.Le projet sur le site d’A Quercetta ambitionne donc de répondre aux problématiques de logement des Porto-Vecchiais. Il prévoit de réhabiliter seulement 300 m² de l’ancien village de vacances. Le reste du bâti (1 650 m²) fera l’objet d’une opération de démolition/reconstruction. Il en coûtera 9,2 millions d’euros d’études et de travaux pour que, à l’horizon 2027, 31 nouveaux logements puissent voir le jour (2 T1, 13 T2, 11 T3 et 5 T4). Seize d’entre eux seront des logements locatifs sociaux et les quinze autres des logements communaux aux loyers encadrés. Michel Giraschi, 1er adjoint en charge du logement, l’assure : « De nombreux Porto-Vecchiais pourront y prétendre, des plus modestes jusqu’à ceux qui gagnent de 20 à 40 000 euros par an. »Il n’y aura pas, sur l’emprise d’A Quercetta, de possibilité d’accession à la propriété. « Mais quelques mètres plus loin, au lieu-dit A Vetta, il y aura dix-huit logements en bail réel solidaire », un dispositif qui permet d’acquérir le bâti, mais pas le foncier, fixant le prix d’achat à des niveaux raisonnables, « autour de 3 000 euros le mètre carré », précise Michel Giraschi.Ces deux programmes de Trinité s’inscrivent dans le cadre de la stratégie Accasà Si . Actuellement, « 250 logements portés par la commune sont en cours de réalisation », indique Michel Giraschi, sans compter les logements construits par des promoteurs, qui ont obtenu un permis de construire à la condition « de réserver un certain nombre de logements conventionnés à la population à l’année ». Comme sur le programme actuellement en cours de construction sur la parcelle mitoyenne de la médiathèque L’Animu : 28 logements y seront en accession libre, mais les 96 autres seront conventionnés en logement locatif intermédiaire (LLI), dont les loyers réglementés se doivent d’être inférieurs au prix du marché. Ce type de constructions conventionnées, qui visent à rééquilibrer le parc de logements au profit des résidences principales, devrait devenir une condition sine qua non dans l’octroi des futurs permis de construire. C’est en tout cas ce que prévoit le futur Plan local d’urbanisme de Portivechju, qui sera soumis au vote des élus d’ici quelques jours, le 29 juillet.