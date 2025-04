Bastia : l’association Alpha reçoit une dotation de 5 000 € de la Fondation SFR

La convention a été signée en présence d’Isabelle Simon, déléguée régionale Méditerranée de SFR, et de Danielle Mattei, directrice de l’association Alpha. Le projet soutenu concerne le reconditionnement de matériel informatique destiné à des publics en situation de fragilité, avec pour objectif de favoriser leur inclusion sociale et professionnelle.« Nous sommes honorés de pouvoir accompagner une structure aussi engagée qu’Alpha, qui œuvre quotidiennement à réduire la fracture numérique », a déclaré Isabelle Simon, saluant l’implication de Katia Souche, salariée de SFR à l’origine du parrainage de l’initiative.Depuis 1995, l’association Alpha mène des actions en faveur de la cohésion sociale dans les quartiers sud de la ville à Bastia. Elle intervient dans plusieurs domaines : éducation populaire, accompagnement aux droits, lutte contre l’illettrisme, médiation sociale, ou encore formation aux usages numériques.Depuis 2021, Alpha développe un projet d’économie circulaire baptisé « A Riturnella », centré sur la remise en état de matériel informatique collecté auprès de particuliers, d’entreprises ou de collectivités. Ce matériel est ensuite redistribué à travers une ressourcerie solidaire spécialisée, avec un accompagnement aux usages numériques pour les bénéficiaires. Un emploi à temps partiel a même pu être créé dans ce cadre.« L’accès au numérique est devenu un enjeu majeur d’accès aux droits, à la santé, à l’information, surtout pour des publics confrontés à l’illettrisme ou à l’illectronisme », souligne Danielle Mattei. « Grâce à ce soutien, nous allons pouvoir renforcer notre action et toucher davantage d’habitants du quartier. »Depuis plus de 20 ans, la Fondation SFR soutient des projets citoyens à travers la France. En 2024, trente associations ont été retenues dans le cadre du Fonds de soutien citoyen, pour des actions liées à l’inclusion numérique, à la lutte contre les discriminations ou à l’accompagnement des publics fragiles.En région Méditerranée, la Fondation collabore également avec des structures telles qu’Emmaüs Connect ou La Cravate Solidaire. En Corse, le partenariat noué avec Alpha marque une volonté d’inscrire ces dispositifs dans les réalités locales, au plus près des besoins du terrain.Au mois de février la fondation avait, déjà, soutenu de la même façon la Falep de Corse à Ajaccio