Ajaccio : La Fondation SFR apporte un soutien de 5 000 € à la Falep de Corse

En 2024, un jury a choisi 30 organisations réparties sur l’ensemble du territoire. Leurs initiatives facilitent l’intégration professionnelle et l’inclusion numérique, aident des jeunes issus de milieux défavorisés, des personnes en situation de précarité ou de handicap, ou combattent toute forme de discrimination.

Ce dispositif repose sur l’implication personnelle des salariés, qui constitue le socle de l’action de la FondationSFR.

Par ailleurs, la Fondation SFR a noué des partenariats avec des associations dont l’action est reconnue en région Méditerranée, telles que Emmaüs Connect, Article 1, Les Restos du Cœur ou bien encore La cravate solidaire. En participant à la création d’Emmaüs Connect il y a près de 15 ans, SFR s’est donné comme mission de rendre le numérique accessible à tous en mettant à disposition des publics fragiles des ressources téléphoniques et un accès à internet à des conditions avantageuses. Grâce à SFR et à sa Fondation, EmmaüsConnect a déjà équipé et accompagné plus de 170 000 personnes sur le territoire national, avec l’objectif d'aller toujours plus loin dans les territoires en connectant, en équipant et en formant 30 000 personnes chaque année.



Falep : l’insertion professionnelle des personnes marginalisées

La Falep contribue au progrès de l’éducation sous toutes ses formes. Elle participe à l’élaboration démocratique et à la mise en œuvre des politiques publiques d’éducation, de formation, d’action culturelle, sportive et sociale. Ses initiatives promeuvent l’insertion professionnelle des personnes marginalisées en leur fournissant les compétences numériques nécessaires aujourd’hui pour accéder à l’emploi et évoluer dans leur carrière.

En intégrant des formations ciblées, un accompagnement personnalisé et des partenariats stratégiques, ce projet d’inclusion numérique peut véritablement transformer les perspectives d’emploi des individus et

renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté.

Grâce à sa dotation de 5000€, le soutien de la Fondation SFR rend possible l’achat de tablettes permettant la mise en place du dispositif d’accompagnement à la découverte et à l’approbation des usages numériques pour l’ensemble des habitants du département de la Corse-du-Sud.