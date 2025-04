Furiani : 200 collégiens réunis au stade pour ne pas oublier le 5 mai 1992

Les commémorations de la catastrophe du 5 mai 1992 continuent à Furiani. Ce mardi matin, près de 200 élèves de plusieurs collèges de Haute-Corse et leurs enseignants qui se sont réunis devant le stade Armand-Cesari, en présence du recteur de l’académie de Corse et de membres du collectif des victimes. Après plusieurs discours, quelques collégiens ont déposé une gerbe de fleurs devant la stèle, avant de se diriger à l’intérieur du stade, où une vidéo d’une dizaine de minutes retraçant l’histoire du drame et le combat du collectif leur a été projetée sur les écrans géants.



Une matinée qui s’inscrit dans une volonté de faire perdurer le devoir de mémoire chez les plus jeunes. “La flamme se transmet de génération en génération, d’année scolaire en année scolaire, en mobilisant nos collégiens, les enseignants, et toute la communauté éducative”, indique Rémi-François Paolini, recteur de l’académie de Corse. “Cette tragédie a marqué très durement et très durablement la Corse, et elle ne doit pas rester un moment clos. Nous devons, avec le temps, tirer des choses importantes de cette tragédie pour notre jeunesse, et mettre en valeur un certain nombre d’éléments essentiels pour le devenir de l’île.” Pour les professeurs qui accompagnent leurs élèves, il était aussi nécessaire de leur transmettre ce souvenir. “C’est important d’être ici pour leur faire comprendre ce qu’il s’est passé, et c’est important aussi qu’ils prennent l'initiative de parler de cette histoire avec leurs camarades ou leurs parents, pour rendre hommage aux victimes”, déclare Pierre-Gilles Angeli, professeur d’EPS au collège de Biguglia.