Comment Portivechju va s'y prendre pour augmenter le nombre de résidences principales

« Rééquilibrer. » A la lecture de la dernière version du PADD de Portivechju, le mot arrive tout en haut des priorités. Ce rééquilibrage qui est ardemment souhaité, c’est bien entendu celui des logements. La commune compte 62 % de résidences secondaires. Sur les dix dernières années, 85 % des constructions neuves ont été destinées à ce marché. Il devient donc difficile, voire impossible, de se loger, pour ceux qui ne perçoivent pas de revenus élevés. Résultat : la croissance démographique porto-vecchiaise stagne : à 0,25 % par an entre 2011 et 2021.



L’enjeu principal de ce PADD, et donc du plan local d’urbanisme à venir, est donc de « favoriser, dans un contexte de très forte tension immobilière, la production de logements en résidences principales dans l’agglomération et les principaux lieux de vie historiques de la commune », consigne le document d’urbanisme. Dans l’idée de rééquilibrer « à 50-50 au bout de la décennie » la proportion de logements principaux et secondaires, s’engage Jean-Christophe Angelini.



Le maire de Portivechju explique comment il veut y arriver : « D’abord en créant des lotissements dans quasiment tous les villages de la commune. Deuxièmement en appliquant la stratégie Accasà si (qui consiste à créer 1 000 logements en dix ans en résidence principale, que ce soit sous forme d’accession à la propriété, de logement social ou de loyer locatif intermédiaire). Troisièmement, en générant des droits à bâtir dans les villages, dont on sait qu’ils sont très majoritairement consacrés dans les propriétés familiales à la construction des résidences principales. »



Trop de résidences secondaires ? "Peut-être"



Maire de 1997 à 2004, puis soutien de Georges Mela, Camille De Rocca Serra a assisté au boom des résidences secondaires à Portivechju, ces dernières années. Il se dit globalement en accord avec ce PADD, notamment sur la nécessité de rééquilibrer le parc de résidences principales. Cela dit, il ne souhaite pas opposer résidences principales et résidences secondaires, ne voyant pas forcément une corrélation entre les deux : « Les résidences secondaires sont essentiellement sur le littoral, c’est la partie balnéaire de la commune. Ce n’est pas là où y a les services publics. C’est loin des écoles, des équipements sportifs, des équipements culturels… C’est loin de tout. Qu’on soit ou pas d’accord sur ce développement, ce n’est pas celui qui a entravé la résidence principale. C’est surtout qu’on n’en a pas fait assez. On avait un peu perdu de vue qu’il fallait en faire. C’est reparti fortement dans les années 2015 avec Georges Mela. Aujourd’hui, il faut continuer, on s’aperçoit que la demande est forte. Si on me dit qu’il y a eu trop de résidences secondaires à Porto-Vecchio, je dis peut-être. Mais il ne s’agit pas de tout arrêter. Il faut continuer car c’est économiquement ce qui tient aussi le BTP. Par contre, il faut s’investir davantage sur la résidence principale, et pour ça il faut acquérir du foncier. »



S’il partage les moyens d’action à engager, Jean-Christophe Angelini est en désaccord sur les causes de ce déséquilibrage entre résidences principales et secondaires : « Moi je pense que le coût du foncier, que la consommation foncière, que le coût de la construction sont, entre autres aspects, directement impactés par un phénomène de création exponentielle de résidences secondaires. Il y a une tendance qui était en train de s’installer et qui allait nous conduire à terme à une forme de dépossession. »