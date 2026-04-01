Ligue 2 - Le Sporting Club de Bastia assomme Saint-Étienne en 50 secondes (2 -0) et se relance

SC Bastia 2 – AS Saint Etienne ( mi temps 1 – 0 )

Stade Armand Cesar (9.474 spectateurs). Arbitre : Benoit Millot



Buts: SC Bastia: Zaouai (1ere), Eickmayer (71ème)

Avertissements : Bastia : Roncaglia (8ème), Guevara (45+1) AS Saint Etienne : Boakye (34ème), Duffus (74ème)



SC Bastia

Olmeta, Guevara, Roncaglia (Ariss 59ème), Bohnert, Meynadier (Zilliox 90+5), Akueson, Ducrocq, Zaouai( Boutrah 69ème), Janneh (Eickmayer 69ème), Tomi, Beliandjou (Sebas 59ème). Entraineur : Réginald Ray





AS Saint Etienne

Larsonneur, Nade, Le Cardinal, Old, Kante, Boakye, Moueffek (Milandinovic -0ème), Pedro, Cardona (Duffus 53ème), Stassin, Davitashvili. Entraineur : Philippe Montanier





Réginald Ray avait opté pour un 5-3-2 afin de défier les Verts de l’AS Saint-Étienne. Félix Tomi en pointe, accompagné du jeune Ruben Beliandjou, titularisé. Merghem, Sebas, Boutrah et Eickmayer débutaient, eux, sur le banc.

Il n’aura fallu que 50 secondes aux Bastiais pour frapper. Alexandre Zaouai récupère le ballon au milieu de terrain, s’avance et déclenche une frappe de près de 30 mètres. Imparable. Le Sporting ouvre le score (1-0) d’entrée.



Le ton est donné. Trois minutes plus tard, Lisandru Olmeta doit déjà s’employer face à une lourde frappe d’Augustine Boakye dans la surface. Le portier bastiais récidive à la 10e minute en repoussant une reprise dangereuse de Lucas Stassin au point de penalty.

Passé ce début de match intense, le jeu s’équilibre. Saint-Étienne remet le pied sur le ballon au milieu, mais le Sporting reste dangereux et continue de se projeter vers l’avant.

À la demi-heure de jeu, une faute sur Beliandjou offre un coup franc intéressant à 25 mètres. La tentative de Tomi est contrée par le mur. Sur le corner qui suit, les Bastiais multiplient les tentatives et mettent la défense stéphanoise sous pression, sans parvenir à concrétiser.

Les Verts répondent par des contres rapides, profitant des espaces laissés dans le dos de la défense bastiaise.



Juste avant la pause, le Sporting passe tout près du break. Seul face à Gautier Larsonneur, Félix Tomi ne parvient pas à reprendre de la tête le centre de Zaouai.

Benoît Millot renvoie finalement les deux équipes aux vestiaires sur cet avantage bastiais (1-0).



Au retour des vestiaires, l’intensité ne retombe pas. Le combat reste engagé entre les deux formations, avec des Bastiais déterminés à ne pas lâcher.

À l’heure de jeu, Réginald Ray apporte du sang neuf. Zakaria Ariss et Jérémy Sebas font leur entrée à la place d’Anthony Roncaglia et de Ruben Beliandjou. Saint-Étienne répond également avec du changement.



La seconde période reste ouverte, les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Bastiais continuent de pousser, mais les Verts ne sont pas en reste. Joshua Duffus passe tout près de l’égalisation, sa frappe frôlant le cadre.



Le tournant intervient à la 69e minute. Alexandre Zaouali, buteur, et Jocelyn Janneh cèdent leur place à Amine Boutrah et Joachim Eickmayer. Coaching gagnant.

Deux minutes plus tard, parfaitement servi en retrait par Félix Tomi à l’entrée de la surface, Joachim Eickmayer ne tremble pas et crucifie Gautier Larsonneur (71e). Le Sporting fait le break (2-0). Dans la foulée, le duo Tomi–Eickmayer manque même l’occasion d’enfoncer définitivement le clou. Le score n’évoluera plus. Le Sporting s’impose et empoche trois points précieux.



Avec ce succès face au deuxième du championnat, les Bastiais remontent à la 17e place. À un point de Laval, actuel barragiste, qui se déplacera à Dunkerque ce lundi.

Sans avoir la main sur les résultats de leurs concurrents, les Bastiais se donnent les moyens de rester en vie dans la course au maintien.