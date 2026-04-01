Réginald Ray (SC Bastia) après Saint-Étienne : « l’idée est de s’offrir une finale face au Mans ! »

(Photos Gérard Baldocchi)
Le Sporting Club de Bastia n’avait plus gagné de match depuis le 18 janvier dernier. C’était sur la pelouse de Laval. Pour retrouver une victoire à Furiani, il faut remonter au 3 janvier, contre Grenoble. Ce succès face à Saint-Étienne permet aux Bastiais de mettre fin à cette série, surtout ponctuée de matchs nuls, qui ont tout de même permis de maintenir les hommes de Réginald Ray dans la course à la place de barragiste. « On est très contents d’avoir gagné ce match. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas goûté à la victoire. Il fallait regagner le plus rapidement possible. Depuis que je suis arrivé, on avait marqué un seul but à domicile », a commenté l’entraîneur bastiais en conférence de presse d’après-match.
Celui qui a fait preuve de nouveauté dans son onze de départ, avec sur le banc Jérémy Sebas, Amine Boutrah, Mehdi Merghem et Joachim Eickmayer, est revenu sur la titularisation de Ruben Beliendjou : « J’avais la conviction qu’il allait nous apporter quelque chose, avec un profil qu’on n’a pas dans l’effectif. C’est un gamin qui découvre tout depuis trois mois et qui avance. »
Mais aussi sur son coaching, qui a porté ses fruits : « Les entrants ont été impactant. Tout le monde s’est mis au diapason, il le fallait. En face, il y avait une grosse maîtrise collective. ». Bilan un but d’Alexandre Zaouai dans la première minute de la rencontre complété par celui de Joachim Eickmayer à peine rentré sur la pelouse en fin de match sur une passe en retrait de Felix Tomi.
Le coach bastiais a, semble-t-il, face à Saint-Étienne, trouvé la solution que le Sporting cherche depuis le début de saison : s’imposer sans s’effondrer. « On voit qu’on bat le deuxième du championnat, même si le match du Red Star nous a bien impactés. On s’est parlé avant le match, on savait ce qu’on devait faire. On a joué avec nos armes, on a fait preuve de vice et de réussite », a commenté Anthony Roncaglia.
Une victoire importante mentalement, comme le rappelle le capitaine bastiais : « On est à un point de Laval, qui joue lundi. À nous d’aller à Clermont et de prendre match après match. »
Désormais à un point du barragiste, en cas de défaite de Laval ce lundi face à Dunkerque, les Bastiais ont leur carte à jouer. Le match capital sera celui de Clermont, avant un second déplacement à Guingamp : « Un match d’équipe. Une victoire qui comptera si on la valide à Clermont et faire un gros coup là-bas », a conclu Réginald Ray, avec une idée en tête : « L’idée est de s’offrir une finale face au Mans ! » à Furiani.
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