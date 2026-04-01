Réginald Ray (SC Bastia) après Saint-Étienne : « l’idée est de s’offrir une finale face au Mans ! »

(Photos Gérard Baldocchi)

Le Sporting Club de Bastia n’avait plus gagné de match depuis le 18 janvier dernier. C’était sur la pelouse de Laval. Pour retrouver une victoire à Furiani, il faut remonter au 3 janvier, contre Grenoble. Ce succès face à Saint-Étienne permet aux Bastiais de mettre fin à cette série, surtout ponctuée de matchs nuls, qui ont tout de même permis de maintenir les hommes de Réginald Ray dans la course à la place de barragiste. « On est très contents d’avoir gagné ce match. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas goûté à la victoire. Il fallait regagner le plus rapidement possible. Depuis que je suis arrivé, on avait marqué un seul but à domicile », a commenté l’entraîneur bastiais en conférence de presse d’après-match.Celui qui a fait preuve de nouveauté dans son onze de départ, avec sur le banc Jérémy Sebas, Amine Boutrah, Mehdi Merghem et Joachim Eickmayer, est revenu sur la titularisation de Ruben Beliendjou : « J’avais la conviction qu’il allait nous apporter quelque chose, avec un profil qu’on n’a pas dans l’effectif. C’est un gamin qui découvre tout depuis trois mois et qui avance. »Mais aussi sur son coaching, qui a porté ses fruits : « Les entrants ont été impactant. Tout le monde s’est mis au diapason, il le fallait. En face, il y avait une grosse maîtrise collective. ». Bilan un but d’Alexandre Zaouai dans la première minute de la rencontre complété par celui de Joachim Eickmayer à peine rentré sur la pelouse en fin de match sur une passe en retrait de Felix Tomi.Le coach bastiais a, semble-t-il, face à Saint-Étienne, trouvé la solution que le Sporting cherche depuis le début de saison : s’imposer sans s’effondrer. « On voit qu’on bat le deuxième du championnat, même si le match du Red Star nous a bien impactés. On s’est parlé avant le match, on savait ce qu’on devait faire. On a joué avec nos armes, on a fait preuve de vice et de réussite », a commenté Anthony Roncaglia.Une victoire importante mentalement, comme le rappelle le capitaine bastiais : « On est à un point de Laval, qui joue lundi. À nous d’aller à Clermont et de prendre match après match. »Désormais à un point du barragiste, en cas de défaite de Laval ce lundi face à Dunkerque, les Bastiais ont leur carte à jouer. Le match capital sera celui de Clermont, avant un second déplacement à Guingamp : « Un match d’équipe. Une victoire qui comptera si on la valide à Clermont et faire un gros coup là-bas », a conclu Réginald Ray, avec une idée en tête : « L’idée est de s’offrir une finale face au Mans ! » à Furiani.