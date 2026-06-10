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L' Espace Game « le Sentier des mystères » promet de faire découvrir Furiani autrement le 13 juin


Philippe Jammes le Mardi 9 Juin 2026 à 19:35

Dans le cadre du projet européen « EdA-Z Marittimo IT–FR Maritime », porté par la Communauté d'Agglomération de Bastia, l'association Emaho organise le samedi 13 juin le « Sentier des Mystères ». Une animation gratuite pour les 12/25 ans.



"Le sentier des mystères", une aventure immersive mêlant patrimoine, histoire insulaire et énigmes.
"Le sentier des mystères", une aventure immersive mêlant patrimoine, histoire insulaire et énigmes.

Avis aux amateurs d'aventures. Dans le cadre du projet européen « EdA-Z Marittimo IT–FR Maritime », porté par la Communauté d'Agglomération de Bastia, le samedi 13 juin l'association Emaho organise un Escape Game à Furiani village. « Cette aventure immersive propose à une vingtaine de jeunes de 12 à 25 ans* de résoudre une enquête mêlant patrimoine, histoire insulaire et énigmes, sur le sentier reliant le village de Furiani à la chapelle Santa Maria » nous apprend Lina Vitalizi, chargée de production événementielle et de communication au sein de l’association Emaho. 

Lors de cette journée, les participants partiront à la recherche d'une mystérieuse bague-sceau disparue depuis des siècles, en suivant les indices laissés par un archéologue fictif. Cet événement inédit mêle randonnée, escape game et découverte du patrimoine. Les jeunes devront résoudre des énigmes, relever des défis et collaborer pour retrouver un trésor caché. Entre exploration, réflexion et esprit d'équipe, cette expérience transforme le territoire en véritable terrain de jeu. « À travers ce concept original, notre association souhaite proposer une nouvelle manière de découvrir le patrimoine local tout en favorisant la rencontre, la coopération et l'engagement des jeunes », souligne de son côté Elodie Poignet, responsable développement et cheffe de projets à Emaho en précisant : « Le Sentier des Mystères s'inscrit ainsi dans une démarche de valorisation du territoire par l'innovation, le jeu et l'expérience collective ».

Destiné aux jeunes de 12 à 25 ans, cette animation offre une immersion unique dans l'environnement naturel et historique de Furiani, où chaque étape du parcours révèle une partie de l'histoire et du mystère. « Dans un territoire comme le nôtre, où le patrimoine naturel et culturel est une richesse trop souvent délaissée par les jeunes générations au profit des écrans, notre Sentier des Mystères fait le pari d'une transmission par l'expérience », ajoute Lina Vitalizi.

Deux séances sont prévues : l’une à 9h, la seconde à 14h

*Inscription avant le 12 juin ici
 




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