Ligue 2 : les Bastiais ramènent le nul (1-1) de Clermont et gardent l'espoir d'un maintien théorique… mais presque impossible

Clermont Foot 33 : 1 SC Bastia : 1 (1-0 )

Buts : Clermont Foot 33 : Sow (28ème) SC Bastia (Zaouai 90+1)

Avertissements : Clermont Foot 33 : Baalal (52ème) SC Bastia : Guevara (65ème)

Expulsion : Clermont: Ackra (46ème) SC Bastia: Merghem (74ème)





Clermont Foot 33

Guivarch, M’Bahia, Sow, Baallal, Coulibaly, Koné, Fakili (Douane 83ème), Camblan (Diop 83ème), Ackra, Saivet, Diédhiou. Entraineur: Gregory Proment





SC Bastia

Olmeta, Guevara, Akueson (Sebas 59ème), Roncaglia (Janneh 85ème), Ariss, Meynadier, Zaouai, Ducrocq (Merghem 69ème), Eickmayer, Tomi, Boutrah (Beliandjou 59ème). Entraineur: Reginald Ray





Obligation de résultat pour les Bastiais, immédiatement mis sous pression dès les premières secondes. Ilhan Fakili donne le ton avec une frappe dangereuse dans la surface, mais Gustave Akueson intervient et sauve les siens.



Le début de match est clairement auvergnat. Bastia subit et peine à poser son jeu. Peu à peu, l’équilibre s’installe, sans pour autant faire basculer la rencontre. La première occasion bastiaise intervient à la 17e minute : Tom Ducrocq tente sa chance, mais Théo Guivarch est à la parade. Dans la foulée, Joachim Eickmayer s’essaie à son tour, sans réussite.

Alors que le rythme retombe et que le jeu s’équilibre, Clermont finit par faire la différence. À la 28e minute, sur corner, Fakili trouve le poteau. Saidou Sow très bien resservit place une tête imparable (1-0).



Clermont insiste. Olmeta doit s’employer pour repousser une nouvelle tentative de Fakili. Mikael Lesage renverra les deux équipes aux vestiaires avec l’avantage pour les Clermontois.



Au retour des vestiaires, Clermont se retrouve rapidement réduit à dix après l’expulsion directe d’Allan Ackra, coupable d’un tacle très appuyé sur Juan Guevara.

En infériorité numérique, les Auvergnats durcissent le jeu et multiplient les fautes. Bastia en profite pour se projeter vers l’avant. Sur le banc, Réginald Ray lance Rubem Beliandjou et Jérémy Sebas à la place d’Amine Boutrah et Gustave Akueson (59e).



Mais contre le cours du jeu, les Bastiais continuent de se faire surprendre. À l’heure de jeu, il faut une intervention décisive de Juan Guevara dans la surface pour empêcher Famara Diédhiou, parfaitement lancé, de faire le break. L’attaquant clermontois trouve même le poteau quelques minutes plus tard.



A la 69e minute : Tom Ducrocq cède sa place à Mehdi Merghem… qui est expulsé cinq minutes plus tard pour un carton rouge direct, jugé sévère. Les deux équipes terminent alors à dix contre dix.



Bastia pousse en fin de match. À la 85e minute, Jérémy Sebas sert Rubem Beliandjou dans la surface, sans réussite malgré une situation dangereuse. Jocelyn Janneh entre également en jeu à la place d’Anthony Roncaglia pour tenter de faire la différence.

Dans les dernières minutes, le portier clermontois sauve encore les siens… avant de céder. Alexandre Zaouai égalise dans le temps additionnel d’une frappe splendide des 30 mètres, logée en pleine lucarne (1-1).



Clermont a même une dernière occasion de l’emporter, mais Diédhiou manque de peu la cible. Score final : 1-1. Un point qui laisse les Bastiais dans une situation délicate, avec un maintien qui semble désormais compromis.

