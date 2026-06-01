Prunelli-di-Casacconi : un bus scolaire quitte la chaussée, le chauffeur et deux enfants indemnes
La rédaction le Lundi 8 Juin 2026 à 19:13
Un accident de la circulation s'est produit ce lundi à 17h34 sur la commune de Prunelli-di-Casacconi où un bus scolaire a effectué une sortie de route avant de terminer sa course en contrebas de la chaussée.
Le véhicule transportait trois personnes : le chauffeur, un homme de 65 ans, et deux enfants âgés de 13 ans. Selon les premiers éléments, les trois occupants ont pu sortir du bus par leurs propres moyens et sont indemnes.
Les secours ont été mobilisés avec huit sapeurs-pompiers, parmi lesquels un chef de groupe, ainsi que les militaires de la gendarmerie, présents sur les lieux pour sécuriser l'intervention et procéder aux constatations d'usage.