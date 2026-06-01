« Vous n’ignorez pas, vous choisissez de ne pas agir » : plus de 500 personnes mobilisées en Corse en mémoire de Lyhanna

Elle rappelle les conséquences psychologiques que peuvent avoir l’absence de reconnaissance ou l’incrédulité face à la parole d’un enfant. « Lorsqu’une victime n’est pas crue, cela entraîne une destruction psychique. Un enfant est un être en devenir. »



Si elle reconnaît la complexité des enquêtes, Dominique Andreani juge indispensable que l’ensemble du système, judiciaire, médical et social soit capable de réagir plus vite. « Il faut prendre toutes les précautions nécessaires, mais il ne faut pas négliger les signalements. Dans cette affaire qui a conduit à la mort d’un enfant, ce qui s’est passé est dramatique et inacceptable », estime-t-elle.



Une tension autour de l’action de la justice



À Ajaccio, une prise de parole a également suscité des réactions. En lisant un texte de Laetizia Costantini, la présidente de l’association Donne e Surelle, Laetitia Maroccu, a souligné que « la Corse avait la chance d’avoir un procureur qui fait le travail », tout en précisant que ce n’était pas le cas partout.



Des propos contestés dans le public par Jessica Moro et son père. « Le travail n’est pas fait, en Corse non plus. On est pas au paradis là. Beaucoup de femmes et d’enfants sont seuls », ont-ils répliqué, appelant à renforcer la protection des femmes et des mineurs. Au-delà de cette divergence, tous les participants partageaient néanmoins une même revendication : que les alertes concernant les enfants soient entendues plus rapidement et suivies d’effets, afin d’éviter que de nouveaux drames ne se reproduisent.