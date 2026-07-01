Trafic de stupéfiants à Ajaccio : six personnes mises en examen, près de 200 000 euros d'avoirs criminels saisis

Une nouvelle opération visant un réseau de trafic de stupéfiants a été menée en début de semaine à Ajaccio sous l'autorité du parquet. Ce vendredi, le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, a fait le point sur cette enquête conduite avec les services de la police judiciaire de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Corse-du-Sud.

L'enquête ciblait un trafic de stupéfiants opérant entre la résidence des Amandiers, la rue Colonel-et-Commandant-Biancamaria et la rue Colonna-d'Istria, avec des ramifications plus larges sur la région ajaccienne.

Au total, six personnes ont été placées en garde à vue. Les perquisitions ont permis la saisie de 3,5 kilos de résine de cannabis, d'environ 90 000 euros en numéraire ainsi que de sept montres Rolex. L'ensemble des avoirs criminels saisis est estimé à près de 200 000 euros.

Les six mis en cause ont été présentés jeudi au parquet dans le cadre d'une comparution à délai différé. Cinq d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement, tandis que le sixième a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de cautionnement. L'audience est fixée au 17 septembre.

Les cinq personnes incarcérées sont poursuivies des chefs de "trafic de stupéfiants" et d'"association de malfaiteurs." La sixième personne est poursuivie pour "blanchiment présumé" et "association de malfaiteurs."

À cette occasion, Nicolas Septe a rappelé que la lutte contre les trafics de stupéfiants demeure une priorité de la politique pénale du parquet d'Ajaccio et salué le travail des enquêteurs de la police judiciaire d'Ajaccio, soulignant leur capacité à conduire des investigations rapides et à démanteler des réseaux criminels.

Débutée en mars 2026, cette enquête a permis, en quelques mois, de mettre au jour un trafic générant d'importants profits illicites, comme en témoignent les saisies réalisées.