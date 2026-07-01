Incendies en Haute-Corse - Le feu fixé à Albertacce, plusieurs foyers toujours actifs à Corte

Sapeurs-pompiers, militaires de la Sécurité civile, forestiers-sapeurs et l'ensemble des services de secours poursuivent leurs interventions sur les différents foyers. Des pionniers militaires sont venus renforcer le dispositif ce jeudi.



À Albertacce, le feu est désormais fixé après avoir parcouru près de 300 hectares. Une centaine de personnels restent sur place afin de traiter les points chauds et prévenir tout risque de reprise.

Conséquence de cette évolution favorable, l'interdiction d'accès et de circulation sur le GR20 entre les refuges d'Asco et de Ciuttulu di i Mori est levée.

La situation reste en revanche plus préoccupante dans la vallée de la Restonica, sur la commune de Corte. Plusieurs foyers demeurent actifs. Selon une première évaluation réalisée par satellite, près de 600 hectares ont été parcourus par les flammes.

Au total, 212 personnels ont été engagés sur ce secteur, avec l'appui de sept hélicoptères et de deux avions. Les secours concentrent leurs efforts sur la maîtrise des incendies et la protection des zones sensibles, malgré des fumées importantes et un relief qui rend les interventions particulièrement difficiles.

Une surveillance renforcée des bergeries est prévue au cours de la nuit. Les autorités indiquent que les bergers et leurs troupeaux ne sont pas menacés à ce stade. Un contact régulier est maintenu avec les éleveurs afin de suivre l'évolution de la situation, d'adapter les mesures de protection si nécessaire et d'assurer l'acheminement des fourrages.