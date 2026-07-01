Parcourir le GR20 en 12 jours : le pari réussi d’un papa pour son fils atteint d’épilepsie

L’abandon n’a jamais été une option pour ce jeune papa
Il a fallu que Marine Leroy, représentante locale d’Épilepsie France en Corse, vienne chercher les deux hommes au col de Bavella, bloqués à 16 kilomètres de la fin du parcours. Mais pour Florent Julien, pas question de parler d’échec pour autant : « On l’aurait fini dans tous les cas si on n’avait pas été bloqués par la gendarmerie », assure-t-il. Preuve de leur endurance : les deux randonneurs ont bouclé leur dernière étape en trois heures, alors que le temps conseillé était de 5 heures 50. « On était toujours en avance sur le temps conseillé, donc physiquement ça allait », résume-t-il.
L’abandon n’a d’ailleurs jamais été une option, même dans les moments les plus difficiles. Le cinquième jour, ses chaussures ont lâché sous l’effet des rochers, lui laissant d’importants hématomes sous les pieds. « J’ai continué. Je n’ai même rien dit à mon partenaire », raconte-t-il, « j’ai serré les dents à chaque fois que je repartais. D’une j’ai une fierté; de deux c’est pour les enfants épileptiques, et j’avais fait la promesse à mon fils. Il en était hors de question. »
L’abandon n’a d’ailleurs jamais été une option, même dans les moments les plus difficiles. Le cinquième jour, ses chaussures ont lâché sous l’effet des rochers, lui laissant d’importants hématomes sous les pieds. « J’ai continué. Je n’ai même rien dit à mon partenaire », raconte-t-il, « j’ai serré les dents à chaque fois que je repartais. D’une j’ai une fierté; de deux c’est pour les enfants épileptiques, et j’avais fait la promesse à mon fils. Il en était hors de question. »
Une chaleur éprouvante, des incendies frôlés
Si les dénivelés du GR20 sont réputés, ce sont surtout les descentes, et non les montées, qui ont marqué les deux marcheurs. Les derniers jours, la canicule a compliqué chaque étape malgré des départs matinaux. « C’est du mental, du physique. On a des petites douleurs, tant pis, si on veut continuer il faut y aller », résume Florent Julien. Les deux amis ont aussi frôlé le départ de feu près de la bergerie de Ballone : « La veille, c’était l’orage, un arbre avait brûlé. On voyait au loin le Canadair déposer de l’eau », se souvient-il. Sans réseau, ce n’est que deux jours plus tard, par l’intermédiaire de Marine Leroy, qu’ils ont appris l’ampleur de l’incendie.
Une très belle expérience
Malgré la difficulté, Florent Julien garde un souvenir marquant de cette aventure : « Il a fait très chaud, mais c’est une super expérience, avec des gens sympas, et de super refuges », confie-t-il, évoquant aussi les rencontres faites en chemin, notamment avec des Corses qui l’avaient reconnu. Il a du mal, dit-il, à réaliser pleinement ce qu’il vient d’accomplir : « C’est quand même reconnu mondialement, en Europe c’est une des marches les plus dures. Et ça y est, j’ai réalisé. Mes jambes commencent à réaliser aussi ! »
Mais au-delà de la performance sportive, c’est bien la promesse tenue qui compte le plus à ses yeux. Avant de s’élancer, Florent Julien avait promis à son fils Eliott, âgé de trois ans et atteint d’épilepsie, qu’il irait jusqu’au bout, malgré la douleur et la fatigue.
Mais au-delà de la performance sportive, c’est bien la promesse tenue qui compte le plus à ses yeux. Avant de s’élancer, Florent Julien avait promis à son fils Eliott, âgé de trois ans et atteint d’épilepsie, qu’il irait jusqu’au bout, malgré la douleur et la fatigue.
Plus que quelques jours avant que la cagnotte ne ferme
Lancée en soutien à Épilepsie France pour permettre à des enfants épileptiques de partir en vacances dans des structures adaptées, la cagnotte a déjà permis de récolter un peu plus de 2 000 euros. Un chiffre qui dépasse les attentes de Florent Julien lui-même : « J’avais dit à ma femme : " Si ça se trouve, je ne vais même pas récolter de fonds. " Elle m’a répondu en rigolant : " Tu feras peut-être que 2 euros." Je lui ai alors dit que je ferais toujours 2 euros de plus que quelqu’un qui n’a rien fait. » Aujourd’hui, il se dit fier d’avoir récolté une belle somme pour les enfants atteints d’épilepsie comme son fils.
La cagnotte reste ouverte pour ceux qui souhaitent y contribuer en cliquant ici.
La cagnotte reste ouverte pour ceux qui souhaitent y contribuer en cliquant ici.
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