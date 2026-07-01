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A màghjina - L'alba nant'à u Monte Aragnascu


le Jeudi 23 Juillet 2026 à 07:20

Les premières lueurs du jour embrasent les crêtes du Monte Aragnascu qui sépare les vallées de la Gravona et du Prunelli. Dans le silence de l'aube, le soleil se hisse lentement au-dessus des montagnes, révélant peu à peu les reliefs et la végétation encore endormie. Un instant suspendu, où la lumière naissante rappelle toute la beauté sauvage de l'île et invite à la contemplation.
Si, comme Yann Guedon, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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