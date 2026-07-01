A màghjina - L'alba nant'à u Monte Aragnascu
Les premières lueurs du jour embrasent les crêtes du Monte Aragnascu qui sépare les vallées de la Gravona et du Prunelli. Dans le silence de l'aube, le soleil se hisse lentement au-dessus des montagnes, révélant peu à peu les reliefs et la végétation encore endormie. Un instant suspendu, où la lumière naissante rappelle toute la beauté sauvage de l'île et invite à la contemplation.
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