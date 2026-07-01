U tempu in Corsica
Le soleil domine largement toute la journée, malgré quelques passages nuageux. Le Libecciu discret jusqu'à présent se lève et souffle en rafales supérieures à 60 km/h l'après-midi. Les températures maximales dépassent encore 35 degrés. Le risque de feu de forêt est très élevé.
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