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U tempu in Corsica


le Jeudi 23 Juillet 2026 à 07:05

Le soleil domine largement toute la journée, malgré quelques passages nuageux. Le Libecciu discret jusqu'à présent se lève et souffle en rafales supérieures à 60 km/h l'après-midi. Les températures maximales dépassent encore 35 degrés. Le risque de feu de forêt est très élevé.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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