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Un incendie de broussailles rapidement maîtrisé à Ventiseri


Léana Serve le Jeudi 23 Juillet 2026 à 13:51

Un incendie s’est déclaré ce jeudi à 13h25 sur la commune de Ventiseri, à proximité du lotissement Carlotti face à la base aérienne de Solenzara. Deux engins des sapeurs-pompiers de Ghisonaccia et du centre de première intervention du Fium’Orbu positionnés à proximité sont intervenus rapidement, permettant de stopper la propagation et de défendre les habitations à proximité. Grâce au maillage préventif, le feu a été maîtrisé à environ 1 000 m2 de broussailles et de petite végétation parcourus.







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