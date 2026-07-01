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A màghjina - U fiume di e stelle sopra à a Terra Sacra


le Vendredi 24 Juillet 2026 à 06:47

Sous un ciel d'une exceptionnelle pureté, la Voie lactée déploie toute sa splendeur au-dessus de la borne de la Terre Sacrée, sur la route des Sanguinaires à Ajaccio. Entre mémoire, mer et étoiles, ce lieu emblématique de la cité impériale offre un spectacle où l'histoire se mêle à l'immensité de l'Univers. Une image fixée par Alexis Giacomoni qui depuis Ajaccio, et ailleurs, aime explorer le ciel…
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