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U tempu in Corsica


le Vendredi 24 Juillet 2026 à 06:39

Le soleil domine largement sur l'ensemble de l''île. Le temps est calme et chaud avec des températures maximales qui vont atteindre 34 degrés dans le Sartenais.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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