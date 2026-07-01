Satine Nomary, Miss Corse 2026 : « Je dirais à la petite Satine de croire en ses rêves »

La couronne est encore toute récente. À peine quelques minutes après son sacre, Satine Nomary est toujours sous le coup de l’émotion. Sur la scène de Porticcio, la jeune femme de 19 ans vient de succéder à Manon Mateus et de décrocher son ticket pour l’élection de Miss France 2027. Face à elle, huit autres candidates espéraient repartir avec l'écharpe. C'est finalement la jeune hôtesse de l'air qui a été choisie. « Je suis extrêmement émue, j’ai passé une merveilleuse semaine avec les candidates. Je suis super heureuse de vivre cette expérience », confie-t-elle, encore portée par cette semaine passée aux côtés des autres prétendantes.



Pour la nouvelle Miss , la victoire dépasse déjà le simple cadre du concours. Derrière la couronne, c’est surtout la possibilité de représenter la Corse qui semble la toucher. « Pour moi, c’est un immense honneur de pouvoir représenter mon île, d’avoir tous mes proches et cette région derrière moi pour me soutenir », assure-t-elle.



Dans les prochains mois, Satine Nomary entend faire vivre cette nouvelle responsabilité à travers des valeurs qui lui sont chères. Parmi elles, l’authenticité et la solidarité, mais aussi un attachement très fort à la famille. Une identité insulaire que la jeune femme devra désormais porter jusqu'à la scène de Miss France. Pour Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, présente pour l’élection régionale, cette dimension constitue justement une force pour les candidates corses. Forte de son propre parcours avec l’écharpe de Miss Tahiti, elle estime qu’il faut « être fière de porter cet ensemble d’héritage, d’histoires, de patrimoine ». « Il y a une singularité propre à l’histoire de la Corse et quand ces filles se présentent sur la scène de Miss France, elles dévoilent avec elles la beauté de cette île », souligne-t-elle.



De la timidité à la couronne



Si Satine Nomary se retrouve aujourd’hui sous les projecteurs, elle n’a pas toujours été à l’aise avec cet exercice. Une personnalité qu’elle considère aujourd’hui comme un point de départ, plutôt qu'un frein. L’expérience du concours lui a justement permis de dépasser ses appréhensions et d’oser davantage. Alors, si elle pouvait donner un conseil à celle qu’elle était quelques années plus tôt, elle lui dirait simplement de croire en elle. « Je dirais à la petite Satine de croire en ses rêves. Quand j’étais jeune, j’étais très réservée, très timide et c’est vraiment avec cette expérience que j’ai osé. Je lui dirais vraiment qu’il ne faut pas se laisser prendre par la timidité et se lancer », confie-t-elle.

