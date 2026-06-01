EN IMAGES - À Marseille, le cardinal Bustillo rassemble plusieurs centaines de fidèles en la Cathédrale de la Major

Marseille a vécu un moment fort de communion ce lundi soir. Environ 1 500 personnes ont pris place en la cathédrale de la Major pour assister à la traditionnelle Messe des Corses célébrée par le cardinal François Bustillo.
Avant l'office, l'évêque d'Ajaccio est allé à la rencontre des fidèles lors d'une séance de dédicaces organisée sur l'esplanade de la Major autour de ses deux derniers ouvrages, Réparation et Carnets corses. Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi succédé durant l'après-midi pour échanger quelques mots avec le cardinal avant la célébration.
À 19 heures, la cathédrale a fait le plein pour cette messe qui a rassemblé de nombreux membres de la diaspora corse de la cité phocéenne et de sa région. De nombreux insulaires avaient également effectué le déplacement depuis la Corse pour participer à l'événement, à l'instar du député de la première circonscription de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli, ou encore du président de la Chambre d'agriculture de Corse, Jean-Baptiste Arena.
À l'issue de la célébration, François Bustillo a souligné la portée de ce rendez-vous pour les Corses installés hors de l'île. « Nous vivons un moment important d’amitié, de fraternité avec tous les Corses qui sont à Marseille », a-t-il indiqué.
Pour le cardinal, cette rencontre s'inscrit pleinement dans sa mission pastorale auprès de la diaspora corse. « Je crois qu’il est important pour un pasteur de l’Église de visiter, rencontrer, encourager et apporter la bonne nouvelle aux Corses qui sont hors de l’île, et à Marseille ils sont très nombreux », a-t-il expliqué.
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