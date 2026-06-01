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EN IMAGES - À Marseille, le cardinal Bustillo rassemble plusieurs centaines de fidèles en la Cathédrale de la Major


MP avec Paule Santoni le Lundi 8 Juin 2026 à 21:30

Ce lundi soir, le cardinal François Bustillo était à Marseille afin d'y célébrer la Messe des Corses en la cathédrale Notre-Dame de la Major. Un moment de communion particulièrement fort avec la diaspora corse de la cité phocéenne qui s'est prolongé à l'occasion d'une soirée festive dans le cadre de l'Isula Festival



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)

Marseille a vécu un moment fort de communion ce lundi soir. Environ 1 500 personnes ont pris place en la cathédrale de la Major pour assister à la traditionnelle Messe des Corses célébrée par le cardinal François Bustillo.

Avant l'office, l'évêque d'Ajaccio est allé à la rencontre des fidèles lors d'une séance de dédicaces organisée sur l'esplanade de la Major autour de ses deux derniers ouvrages, Réparation et Carnets corses. Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi succédé durant l'après-midi pour échanger quelques mots avec le cardinal avant la célébration.
 


EN IMAGES - À Marseille, le cardinal Bustillo rassemble plusieurs centaines de fidèles en la Cathédrale de la Major

À 19 heures, la cathédrale a fait le plein pour cette messe qui a rassemblé de nombreux membres de la diaspora corse de la cité phocéenne et de sa région. De nombreux insulaires avaient également effectué le déplacement depuis la Corse pour participer à l'événement, à l'instar du député de la première circonscription de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli, ou encore du président de la Chambre d'agriculture de Corse, Jean-Baptiste Arena.
 


EN IMAGES - À Marseille, le cardinal Bustillo rassemble plusieurs centaines de fidèles en la Cathédrale de la Major

À l'issue de la célébration, François Bustillo a souligné la portée de ce rendez-vous pour les Corses installés hors de l'île. « Nous vivons un moment important d’amitié, de fraternité avec tous les Corses qui sont à Marseille », a-t-il indiqué.
 


EN IMAGES - À Marseille, le cardinal Bustillo rassemble plusieurs centaines de fidèles en la Cathédrale de la Major

Pour le cardinal, cette rencontre s'inscrit pleinement dans sa mission pastorale auprès de la diaspora corse. « Je crois qu’il est important pour un pasteur de l’Église de visiter, rencontrer, encourager et apporter la bonne nouvelle aux Corses qui sont hors de l’île, et à Marseille ils sont très nombreux », a-t-il expliqué.

 


EN IMAGES - À Marseille, le cardinal Bustillo rassemble plusieurs centaines de fidèles en la Cathédrale de la Major
Mgr Bustillo a également tenu à saluer l'implication de la communauté corse marseillaise dans l'organisation de l'événement. « C’est eux qui ont préparé la célébration et le festival », a-t-il rappelé avant d'ajouter : « C’est magnifique de voir le potentiel corse qui existe sur le continent ».
 

EN IMAGES - À Marseille, le cardinal Bustillo rassemble plusieurs centaines de fidèles en la Cathédrale de la Major
La soirée s'est ensuite poursuivie sur l'esplanade de la Major dans le cadre de l'Isula Festival. Organisé jusqu'à mardi au pied de la cathédrale, l'événement met à l'honneur la culture corse à travers concerts, rencontres et animations et a permis aux participants de prolonger les échanges après la célébration religieuse.
 





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