Le Portivechju film festival revient du 18 au 21 septembre, en pensant fort à Émilie Dequenne

Elle présidera cette année le comité à ses côtés, exerçant son influence sur la programmation du PFF. « Les films que nous avons sélectionnés racontent le monde dans lequel nous vivons. Un monde violent, mais aussi parfois drôle et plein d’humanité », souligne Carole Agostini. Dans Moi qui t’aimais , Diane Kurys dépeint l’histoire d’amour entre Yves Montand et Simone Signoret. Vie privée , de Rebecca Zlotowski, rassemble un casting prestigieux (Jodie Foster, Daniel Auteuil et Virginie Efira) dans un thriller dramatique. Quant à Arco , voyage initiatique futuriste sorti de l’imagination d’Ugo Bienvenu, « c’est un coup de coeur », souffle Julien Fadda, au sujet du film d’animation qui avait été présenté pour la première fois à Cannes, en mai dernier. Dans Le Gang des amazones , Laure Felpin, Izia Higelin et Lyna Khoudri incarneront des braqueuses ayant sévi dans les années 90 dans le sud de la France. Au rayon des comédies, le festival projettera le dernier film de l’humoriste Jérôme Commandeur, T’as pas changé , avec Laurent Laffite, Vanessa Paradis et François Damiens. L’acteur corse Pascal Tagnati jouera, lui, dans Vade Retro , aux côtés de Pascal Légitimus, dans la comédie horrifique réalisée par le singulier Antonin Peretjatko. « On nous a proposé Deauville, mais on a préféré venir à Porto-Vecchio », ce sont les mots que Michel Ferracci dit avoir entendus de la part de certains poids lourds du cinéma français, et qui ont donc choisi de lancer leur promo en Corse, plutôt qu’en Normandie.



Le village du festival, sur la piazza'llu Quartieri



Chaque séance (dont les horaires restent à préciser) seront accompagnées d’une discussion avec une partie des équipes des films. L’an dernier, Gérard Jugnot, Elie Semoun, Frédéric Farrucci ou encore Romain Duris étaient venus à Porto-Vecchio. Cette année, Jérôme Commandeur, Jonathan Cohen, Roschdy Zen et Marina Foïs feront le déplacement, tout comme Olivier Nakache et Eric Toledano : les réalisateurs d’Intouchables reviendront sur les moments clés de leur carrière à l’occasion d’une masterclass. L’affichiste Laurent Lufroy, qui a signé l’affiche du PFF 2025, évoquera, lui, son univers graphique qui lui aura permis de réaliser 700 affiches de films. Chaque journée, le village du festival, installé sur la piazza’llu Quartieri, accueillera des stands de gastronomie locale, à savourer du petit-déjeuner au dîner. Le soir, des animations musicales seront assurées par divers artistes et DJ.