D'excellents films, des stars et un tapis orange : le Portivechju film festival a pris date

La comédie On aurait dû aller au Grèce s’amuse à retourner les clichés entre corses et touristes continentaux. Ces derniers, à défaut d’être allés en Grèce, se retrouvent bien mal embarqués dans une luxueuse villa corse. Le tournage a eu lieu à Porto-Vecchio l’an dernier. Le coprésident du Portivechju film festival, Michel Ferracci, a joué dedans et écrit une partie du scénario. Le film a été bien accueilli par les Porto-Vecchiais, dimanche. Les deux têtes d’affiche, Gérard Jugnot et Elie Semoun, étaient présents, ils ont échangé avec les spectateurs à l’issue de la projection. « Il y a quelque chose de pagnolesque que l’on peut aborder au cinéma en Corse », a fait remarquer Gérard Jugnot.



"Era ora !"



Le PFF, ce n’était pas que des projections de films. Il y a eu aussi des conférences, des rencontres entre professionnels, la présence de personnalités reconnues du milieu du cinéma, comme le producteur Hugo Sélignac, les réalisateurs Thierry De Peretti et Olivier Marchal, l’acteur Romain Duris. L’homme qui les a convaincus de contribuer à la visibilité du PFF, c’est Michel Ferracci : « Ce sont des gens que je côtoie et qui m’ont fait confiance. » Un festival à la maison, l’acteur porto-vecchiais y pensait depuis un moment : « J’ai envie de dire : « Era ora ! » Déjà, quand je tournais Mafiosa, Eric Rochant (le créateur de la série, NDLR) m’avait dit de faire un festival à Porto-Vecchio. Et puis ça ne se faisait pas. L’année dernière, on en a discuté avec Jean-Chri (Angelini). Je lui ai dit o Jean-Chri, soit on le fait à Porto-Vecchio, le festival, soit on va le faire ailleurs. Il m’a dit, non, on le fait ici. » Et au soir de la première édition du PFF, Michel Ferracci annonce la couleur : « Le Portivechju festival, c’est parti pour durer. On n’a eu que des bons retours, il n’y a pas de raison. Cette année, c’était sur deux jours et demi, l’an prochain ce sera sur six ou sept jours. Et je peux dire qu’il y aura des acteurs et actrices qui m’ont déjà confirmé leur venue. » Cannes n’a qu’à bien se tenir, Porto-Vecchio aussi déroule son tapis !



Les dates de sortie au cinéma des films présentés en avant-première au PFF :



- "Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois" : 16 octobre 2024

- "Monsieur Aznavour" : 23 octobre 2024

- "L’art d’être heureux" : 30 octobre 2024

- "On aurait dû aller en Grèce" : 13 novembre 2024

- "Le Mohican" : 26 mars 2025