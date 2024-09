Portivechju lance son festival de cinéma : de l’audace et du beau monde attendus du 20 au 22 septembre

Ainsi constitué, Cinema Paradisu prend attache avec la municipalité porto-vecchiaise. Elle est rapidement séduite : « On avait à coeur d’imaginer un événement autour du cinéma depuis le début de notre mandature, confirme le maire Jean-Christophe Angelini. Certes, il y a d’autres festivals de cinéma en Corse qui fonctionnent très bien. Notre idée n’est pas de concurrencer qui que ce soit, mais de nous inscrire dans le paysage. Ce festival sera ancré dans notre territoire à partir de femmes et d’hommes qui font du cinéma dans l’île, mais il sera également ouvert sur l’extérieur. » La ville de Portivechju et la communauté de communes du Sud-Corse prendront en charge la quasi-intégralité du budget de lancement, « qui avoisine les 100 000 euros », précise Jean-Christophe Angelini. C’est le créneau de la fin septembre qui a recueilli les faveurs des élus porto-vecchiais : « C’est une excellente période pour prolonger l’effervescence de l’été, une période qui était généralement compliquée à animer, juste avant le Tour de Corse historique », confie la conseillère municipale déléguée au tourisme, Santina Ferracci. Le PFF entend s’installer à Portivechju sur la durée, et dans une formule qui pourrait évoluer, à terme, de trois à cinq jours de festival.Comme son nom ne l’indique pas, le film de Nicolas Benamou On aurait dû aller en Grèce a été tourné en partie à Porto-Vecchio, tout comme Le Mohican du réalisateur ajaccien Frédéric Farrucci. Les deux seront à l’affiche du Porto-Vecchio film festival, en avant-première, alors qu’ils ne sortiront au cinéma qu’en novembre et en mars. Pour Le Mohican, il s’agira seulement de la deuxième projection mondiale, la première ayant eu lieu à la Mostra de Venise il y a quelques jours. L’équipe du Mohican sera présente au PFF, autour de Frédéric Farrucci. Tout comme Gérard Jugnot et Elie Semoun, les acteurs principaux d’On aurait dû aller en Grèce. Dans cette comédie, il y a aussi au casting le Porto-Vecchiais Michel Ferracci. Ce dernier est entré au comité directeur du festival, de même que son épouse, l’actrice belge Emilie Dequenne . « Ils sont comme des conseillers sur les choix des films, souligne Julien Fadda. Et ils font marcher leur réseau pour nous. » Jean-Christophe Angelini aquiesce : « Rien de ce qui a été accompli n’aurait été possible sans eux. » Dans le comité du PFF, on retrouve de grands noms de la production comme Hugo Selignac ou Philippe Godeau, les réalisateurs Eric Toledano, Thierry de Peretti et Eric Fraticelli. Des membres du comité présents qui participeront à des échanges avec le public. Parmi les invités de renom, Romain Duris, François Damiens ou encore Olivier Marchal ont déjà confirmé leur venue. Et d’autres pourraient suivre...Le Portivechju film festival se voit aussi comme « un catalyseur pour le développement et la visibilité de l’industrie cinématographique insulaire », consigne le dossier de presse. Le festival porto-vecchiais souhaite engager une réflexion sur l’avenir du cinéma, explorant des thématiques économiques, éthiques, technologiques ou culturelles. Il invitera une personnalité chaque année. Pour cette 1re édition, c’est l’ingénieur et informaticien Luc Julia, co-créateur de l’outil vocal SIRI, qui partagera sa vision de l’intelligence artificielle et de ses ponts éventuels avec l’univers cinématographique.Durant les trois jours, six films seront projetés, dont le biopic consacré à Charles Aznavour. La séance sera suivie d’un cabaret avec piano bar. Entremêler cinéma et musique, c’est une volonté forte de Cinema Paradisu, qui fera jouer la BO du Mohican par le groupe des Casablanca Drivers tout de suite après la projection du film. Des surprises, le PFF ne manque pas, et on vous gardait la plus stupéfiante pour la fin : une projection des Dents de la mer en plein air... sur la plage de Santa Ghjulia ! « En présence du requin », précise, dans un sourire carnassier, un membre du festival. Si des transats seront installés sur le sable, les plus téméraires pourront aussi (re)voir le monument d’épouvante de Steven Spielberg sur des bouées, en mer ! Pour les survivants, le festival se terminera sur la plage par une cérémonie de clôture festive qui promet de se rappeler les plus belles années du PVF.