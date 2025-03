Un peu de Corse dans l’adieu à Émilie Dequenne, étoile du cinéma emportée à 43 ans par un cancer

Cinq cents personnes, dont des personnalités du cinéma comme Emmanuelle Béart, Virginie Efira ou Albert Dupontel, se sont rassemblées mercredi au cimetière du Père-Lachaise à Paris pour les obsèques d'Emilie Dequenne, emportée par un cancer à 43 ans. Aux côtés de Sami Bouajila, Alice Belaïdi, Natacha Régnier, Hafsia Herzi ou encore Andrea Ferréol, les réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne sont venus dire au revoir à leur "Rosetta". Ils se sont assis au premier rang avec la famille, dont les parents d'Emilie Dequenne, son mari l'acteur Michel Ferracci et les enfants de chacun d'eux.Révélée à 18 ans dans leur film, fauchée par un cancer rare au terme d'une lutte acharnée qu'elle avait rendue publique, l'actrice belge est morte le 16 mars, laissant le souvenir d'une comédienne attachante, talentueuse et pleine d'énergie.Un dessin de l'actrice, signé Jean-Charles de Castelbajac, a égayé les marches du crématorium, où s'est tenue la cérémonie religieuse. A l'intérieur, deux photos, avant et après la maladie: l'une, en noir et blanc, cheveux longs, l'autre en couleur, cheveux courts. Sur les deux clichés, un même sourire.A 15H30, la chanson "Elle s'appelait Emilie Jolie" de Philippe Chatel retentit et le cercueil, en bois clair, fait son entrée. A l'office: le diacre Pierre Jean Franceschi, venu de Corse, l'île de Michel Ferracci, où elle-même aimait se reposer. "La lumière de ses yeux exprimait celle qu'elle avait dans le cœur", a souligné Pierre Jean Franceschi, partageant aussi une pensée pour les médecins, les aidants et les malades.Aux chants polyphoniques, qui ont ponctué la cérémonie, ont succédé des chansons de Joe Dassin ("Dans les yeux d'Emilie") ou de Queen, avec un "Bohemian Rhapsody" entonné a capella par la fille d'Emilie Dequenne, Milla. À la sortie du cercueil, le “Diu vi salvi Regina” a été chanté, en hommage à celle qui avait fait de la Corse l’un de ses refuges "Elle n'était pas qu'une actrice. Elle était une grande actrice, virtuose et généreuse. (...) Elle me manquera, elle nous manquera à tous", a témoigné le réalisateur Lucas Belvaux, qui l'a dirigée dans "Pas son genre" et "Chez nous". "Emilie n'était ni envieuse, ni mesquine. Elle se réjouissait du succès des autres", a déclaré Danielle Gain, son agente, qu'elle appelait sa "maman de cinéma". "Elle a été pour moi un cadeau de la vie", a-t-elle ajouté.