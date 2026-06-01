EN IMAGES - Véronique Deprez-Boudier, nouvelle préfète de la Haute-Corse, a pris ses fonctions
Léana Serve le Lundi 15 Juin 2026 à 11:52
Véronique Deprez-Boudier, nouvelle préfète de la Haute-Corse après le départ de Michel Prosic, a officiellement pris ses fonctions ce lundi 15 juin. Celle qui était jusqu’alors préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne a procédé, comme le veut la tradition, à un dépôt de gerbe en milieu de matinée devant le monument aux morts de la place Saint-Nicolas, en présence des autorités civiles et militaires du département. La nouvelle préfète du département échangera mardi matin avec la presse pour aborder les dossiers qui l’attendent.
Photos : Gérard Baldocchi