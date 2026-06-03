Assemblée nationale : Le projet d’autonomie de la Corse adopté par la Commission des lois

Nicole Mari le Mercredi 3 Juin 2026 à 14:21

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté, mardi soir, le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République par 20 voix sur 32, six contre et six abstentions. La plupart des 45 amendements examinés ont été rejetés, notamment ceux des LR et de la gauche qui remettaient en cause l’octroi du pouvoir législatif. Le texte, très légèrement amendé, reste fidèle à sa mouture originelle.