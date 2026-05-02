Porto-Vecchio : pour ne jamais oublier

C'est une très belle journée dédiée au ballon rond insulaire qui s'est déroulée ce samedi 2 mai au stade Claude-Papi, dans le cadre d'une manifestation intergénérationnelle pour commémorer la mémoire des victimes de la tragédie de Furiani le 5 mai 1992, mais aussi la mémoire du joueur emblématique du Sporting que demeurera à jamais Claude Pap.

La Ville de Porto-Vecchio, l'Association Sporting Bastia 1992, l'association Claude Papi et l'AS Porto-Vecchio ont mis en commun leurs énergies pour organiser cette manifestation mélangeant les générations.

Ce sont, d'ailleurs, les plus jeunes, à savoir les U9, U11 et U13, qui ont donné le coup d'envoi de cette journée au sein d'un plateau qui leur était réservés. Après cette entame tout en fraîcheur place était faite en début d'après d'après-midi à l'émotion et au souvenir avec les lectures des messages effectuées par la jeune bonifacienne Chjara Stella et le jeune Porto-Vecchiais Noa pour évoquer à la fois la tragédie du 5 mai mais aussi la mémoire de Claude Papi. Une pause mémorielle pour rappeler ce moment à jamais marqué dans l'histoire du football corse mais aussi bien au-delà Tout cela devant une nombreuses assistance et en présence du maire Jean-Christophe Angelini, de nombreux membres du conseil municipal et de la famille de Claude

Papi. Dans la foulée Joseph Papi, le frère de Claude, et le maire de Porto-Vecchio ont donné le coup d'envoi du match entre l'Association Sporting Bastia 1992 et les anciens de l'ASPV. Dans l'après-midi c'était au tour d'une sélection ajaccienne de défier les anciens bleus. Pour la petite histoire de ce 2 mai 2026 au stade Claude Papi, on retiendra que les Bleus se sont imposés 2 buts à 1 face aux anciens Moustiques, alors que dans le derby insulaire, ce sont les Ajacciens qui ont dominé les Bleus sur le score de 5 buts à 2. Des scores dont l'importance est plus que relative car l'essentiel était bien ailleurs.