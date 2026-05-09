À Barbaghju, des citoyens formés au secours pour renforcer la résilience locale

Former les habitants aux gestes qui sauvent

La cérémonie a débuté par les interventions du maire Etienne Marchetti, du lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B et président de l’UDPSIS 2B, représentant la gouvernance de l’établissement, ainsi que de Jean-Claude Cecchini, chef d’équipe de la réserve communale du Nebbiu. Tous ont souligné les enjeux liés à la formation des citoyens dans le développement d’une véritable culture de la résilience territoriale.

En apprenant les gestes de premiers secours, les participants deviennent des acteurs capables d’intervenir efficacement dans les premières minutes d’un accident ou d’un malaise, avant l’arrivée des secours spécialisés. Les lauréats ont ensuite été appelés un à un afin de recevoir leurs diplômes sous les applaudissements de l’assistance. Une réelle fierté se lisait sur les visages de celles et ceux qui viennent d’achever ce parcours didactique exigeant et utile à tous.





Une dynamique de formation soutenue en Haute-Corse

Depuis 2012, le SIS 2B accompagne activement les Réserves communales de sécurité civile de Haute-Corse dans leurs actions de préparation et de formation. Le bilan des actions conduites entre 2012 et 2026 illustre cette dynamique : 14 communes bénéficiaires ; 160 bénévoles formés ; 26 sessions organisées. Les formations portent principalement sur le secourisme citoyen (GQS et PSC1), la prévention des feux de forêt ainsi que le recyclage des compétences. Onze communes sur quatorze ont bénéficié d’actions spécifiques de secourisme, démontrant la volonté des territoires de renforcer les compétences locales et la solidarité de proximité.





L’esprit de solidarité toujours vivant à Barbaghju

La soirée s’est poursuivie autour du traditionnel verre de l’amitié, dans une ambiance fidèle aux valeurs d’accueil et de convivialité portées par la commune de Barbaghju. Des remerciements particuliers ont été adressés au SIS 2B, à l’UDPSIS 2B ainsi qu’aux formateurs engagés Alex Pinna et Vincent Hamon, dont la pédagogie et la bienveillance ont été unanimement saluées par les participants. Au-delà de la remise des diplômes, cette cérémonie aura surtout mis en lumière l’importance de l’engagement citoyen et de la transmission des savoirs dans la construction d’une société plus solidaire et plus résiliente.