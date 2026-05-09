Fiera di u Vinu : retour réussi à Luri

Après plusieurs éditions organisées à travers l’île, A Fiera di u Vinu a fait son retour à « A Piazza », à Luri, là où l’aventure avait commencé. Dès samedi matin, visiteurs, professionnels et amateurs de vins corses ont investi les allées de la foire pour cette édition 2026 placée sous le signe des retrouvailles avec le Cap Corse.



L’inauguration officielle s’est déroulée peu après 11h30, sous un temps estival, en présence de nombreux élus, représentants du monde agricole et viticole, ainsi que des organisateurs de l’événement. Le président de l’association A Fiera di u Vinu, Lisandru Leccia, a rappelé l’attachement particulier de la manifestation à Luri et au Cap Corse, évoquant « la boucle bouclée » après quelques années passées à faire voyager la foire à travers la Corse.



Dégustations et découvertes

Pendant deux jours, plus de 60 domaines viticoles insulaires mais aussi d'ailleurs comme le domaine Il Palagio, propriété d'un certain… Sting et exploité en. Toscane, proposent dégustations et découvertes de nouvelles cuvées, parfois présentées en avant-première. Un village d’artisans, un espace drive pour récupérer les achats ainsi qu’une série de masterclass gastronomiques et œnologiques complètent le programme.

Parmi les temps forts de cette édition figurent également l’annonce des résultats du Concours régional des vins de Corse, prévue samedi après-midi, ainsi que la soirée « Bar à vin » accompagnée du concert du groupe I Pignotti.



Tout au long du week-end, sommeliers de Paris et de Corse notamment, chefs et professionnels du vin animent des ateliers consacrés notamment à l’initiation à la dégustation, aux accords mets-vins, aux cépages corses ou encore aux appellations du Cap Corse. Plusieurs intervenants de renom participent à cette programmation, parmi lesquels les sommeliers Sophie Mirande, Sandrine Statuto, Vanessa Maloyer, Christophe Giraud ou encore Enrico Ouhada.

Dimanche, la foire se poursuivra à partir de 10 heures avec de nouvelles dégustations et rencontres autour des vins corses, avant la fermeture du drive programmée à 17 h 30.

Pour les organisateurs, cette édition marque la fin d’un cycle mais aussi le début d’une nouvelle tournée à travers l’île dès l’an prochain, avec l’ambition de continuer à promouvoir la filière viticole corse et le travail des producteurs insulaires.