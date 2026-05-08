L’État renforce la protection des balbuzards pêcheurs sur la façade occidentale de la Corse

(Photos Gérard Baldocchi)



La préfecture maritime de la Méditerranée renforce la protection des balbuzards pêcheurs sur la façade occidentale de la Corse. Inscrit sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le balbuzard pêcheur est une espèce protégée sur le territoire français, mais il connaît en Corse des difficultés persistantes de reproduction depuis plusieurs années. Particulièrement sensible au dérangement, notamment en période de nidification, ce rapace est fortement impacté par l’intensification des activités nautiques à l’arrivée de l’été, ce qui représente « une source importante de stress pour les oiseaux ».





Face à ce constat, la préfecture maritime de la Méditerranée a mis en place un dispositif réglementaire visant à préserver les sites de nidification et à garantir la tranquillité nécessaire à la reproduction de l’espèce. Un dispositif qui repose sur deux volets complémentaires : d’une part, « deux arrêtés inter-préfectoraux permanents dits de protection du biotope permettent de protéger chaque année cinq nids de balbuzards pêcheurs dans le secteur du parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate et quatre nids sur le littoral des communes d’Ajaccio et de Calcatoggio », et d’autre part, un arrêté préfectoral temporaire, renouvelé chaque année en période de reproduction.





En 2026, il s’applique du 1er mai au 31 juillet et définit « 16 zones réglementées permettant de protéger 18 nids, conformément aux derniers comptages scientifiques de l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) datés du 22 avril 2026 », dans les secteurs de Galeria, Calenzana, Osani, Partinello, Ota, Piana et Cargèse. Concrètement, cet arrêté interdit, dans ces zones, « la navigation, le mouillage, l’arrêt des navires et engins immatriculés (dont les véhicules nautiques à moteur) ainsi que la plongée sous-marine aux abords des nids de balbuzards pêcheurs susceptibles de donner lieu à une reproduction ».





En amont de la publication de l’arrêté, la préfecture maritime de la Méditerranée précise qu’une période de consultation du public a été ouverte pendant trois semaines. Elle a permis d’élaborer les mesures « en collaboration avec les acteurs locaux, associations environnementales comme acteurs économiques, sous la supervision de la direction de la mer et du littoral en Corse (DMLC) et de l’OEC ».



S’agissant de l’application de l’arrêté préfectoral, « les unités de l’action de l’État en mer patrouillant dans ce secteur seront particulièrement sensibilisées à cette réglementation » et la préfecture indique que « des opérations de contrôles ciblées seront ponctuellement organisées, sous la coordination de la DMLC et l’autorité du préfet maritime de la Méditerranée ».

