Bpifrance inaugure ses nouveaux locaux à Ajaccio et confirme son engagement pour l’économie corse

(Photos Paule Santoni)
C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Bpifrance en Corse. En inaugurant officiellement, jeudi à midi, ses nouveaux locaux situés au 95 cours Napoléon à Ajaccio, au sein de CampusPlex, la banque publique d’investissement affirme sa volonté de renforcer sa proximité avec les entrepreneurs et les acteurs économiques insulaires.
Autour des représentants de l’État, des élus, des chefs d’entreprise et de nombreux partenaires économiques, cette inauguration a surtout permis de mettre en lumière le rôle croissant joué par Bpifrance dans le développement économique de la Corse.
Pour Cécile Donsimoni, directrice régionale de Bpifrance en Corse, cette implantation est hautement symbolique. « Nous sommes au cœur de notre écosystème. Nous côtoyons des étudiants en robotique, qui représentent l’avenir, mais aussi des entreprises qui sont déjà nos clientes. Être au plus près de l’accompagnement des entreprises, c’est ce qui nous fait vivre aujourd’hui. »
Installée dans ces nouveaux espaces depuis fin janvier, l’équipe régionale voit dans CampusPlex un lieu stratégique, à la croisée de l’innovation, de la formation et du développement économique.
Autour des représentants de l’État, des élus, des chefs d’entreprise et de nombreux partenaires économiques, cette inauguration a surtout permis de mettre en lumière le rôle croissant joué par Bpifrance dans le développement économique de la Corse.
Pour Cécile Donsimoni, directrice régionale de Bpifrance en Corse, cette implantation est hautement symbolique. « Nous sommes au cœur de notre écosystème. Nous côtoyons des étudiants en robotique, qui représentent l’avenir, mais aussi des entreprises qui sont déjà nos clientes. Être au plus près de l’accompagnement des entreprises, c’est ce qui nous fait vivre aujourd’hui. »
Installée dans ces nouveaux espaces depuis fin janvier, l’équipe régionale voit dans CampusPlex un lieu stratégique, à la croisée de l’innovation, de la formation et du développement économique.
Une année 2025 record pour Bpifrance en Corse
L’inauguration a également été l’occasion pour Bpifrance de dévoiler les résultats de son activité sur l’île en 2025. Des chiffres qui témoignent d’une forte accélération.
Au total, plus de 550 entreprises corses ont été accompagnées cette année, pour un montant de 145 millions d’euros injectés directement dans l’économie régionale. Ces interventions ont permis de mobiliser au total 271 millions d’euros de financements publics et privés.
« En 2025, Bpifrance en Corse a enregistré une progression remarquable de ses performances sur l’ensemble de ses métiers », a souligné Cécile Donsimoni. « Cette dynamique est le fruit de l’engagement sans faille de nos équipes, pleinement mobilisées pour accompagner les transformations de l’économie régionale et soutenir les entreprises du territoire. »
Bpifrance intervient aujourd’hui sur l’ensemble du cycle de vie des entreprises : financement, garantie bancaire, innovation, investissement, export, accompagnement et création d’entreprise.
Industrie et climat au cœur de la stratégie
Parmi les grandes priorités affichées figure le soutien à l’industrie. En 2025, 46 entreprises corses ont bénéficié de 11 millions d’euros de financements pour accompagner leurs projets industriels stratégiques. Présent à Ajaccio, Eric Versey, directeur exécutif en charge du financement et du réseau de Bpifrance, a rappelé l’importance de cet enjeu. « L’industrie, c’est tout ce qui fait qu’un pays peut ou non gagner le pari de son avenir. »
La transition écologique constitue également un axe fort de développement. En Corse, un million d’euros de prêts climat ont été accordés cette année afin d’accompagner les entreprises dans leur transformation énergétique et environnementale. La communauté du Coq Vert, réseau d’entreprises engagées dans la transition écologique, rassemble désormais 22 sociétés corses.
« On a beaucoup dit au début que le climat et la transition étaient des contraintes. En réalité, c’est une opportunité. C’est comme cela que l’on construira les projets de demain », a insisté Eric Versey.
L’inauguration a également été l’occasion pour Bpifrance de dévoiler les résultats de son activité sur l’île en 2025. Des chiffres qui témoignent d’une forte accélération.
Au total, plus de 550 entreprises corses ont été accompagnées cette année, pour un montant de 145 millions d’euros injectés directement dans l’économie régionale. Ces interventions ont permis de mobiliser au total 271 millions d’euros de financements publics et privés.
« En 2025, Bpifrance en Corse a enregistré une progression remarquable de ses performances sur l’ensemble de ses métiers », a souligné Cécile Donsimoni. « Cette dynamique est le fruit de l’engagement sans faille de nos équipes, pleinement mobilisées pour accompagner les transformations de l’économie régionale et soutenir les entreprises du territoire. »
Bpifrance intervient aujourd’hui sur l’ensemble du cycle de vie des entreprises : financement, garantie bancaire, innovation, investissement, export, accompagnement et création d’entreprise.
Industrie et climat au cœur de la stratégie
Parmi les grandes priorités affichées figure le soutien à l’industrie. En 2025, 46 entreprises corses ont bénéficié de 11 millions d’euros de financements pour accompagner leurs projets industriels stratégiques. Présent à Ajaccio, Eric Versey, directeur exécutif en charge du financement et du réseau de Bpifrance, a rappelé l’importance de cet enjeu. « L’industrie, c’est tout ce qui fait qu’un pays peut ou non gagner le pari de son avenir. »
La transition écologique constitue également un axe fort de développement. En Corse, un million d’euros de prêts climat ont été accordés cette année afin d’accompagner les entreprises dans leur transformation énergétique et environnementale. La communauté du Coq Vert, réseau d’entreprises engagées dans la transition écologique, rassemble désormais 22 sociétés corses.
« On a beaucoup dit au début que le climat et la transition étaient des contraintes. En réalité, c’est une opportunité. C’est comme cela que l’on construira les projets de demain », a insisté Eric Versey.
« Permettre à nos jeunes de réussir ici »
Le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a salué l’installation de Bpifrance au sein de CampusPlex, qu’il considère comme un signal fort pour l’avenir du territoire. « Cette inauguration est un signal très fort adressé à la Corse et à notre territoire communautaire. » L’élu ajaccien a insisté sur l’enjeu majeur que représente le maintien des jeunes talents sur l’île. « Travailler dans un tel cadre, c’est aussi dire à nos jeunes qu’ils peuvent transformer leurs rêves chez eux. »
Même satisfaction du côté du préfet de Corse, Eric Jalon, qui a salué la méthode de travail de la banque publique. « Bpifrance, c’est d’abord une méthode d’immersion dans les territoires, dans le contact avec les entreprises. » Avant d’évoquer « un écosystème qui fonctionne dans la proximité et dans la confiance ».
Pour l’année à venir, Bpifrance entend poursuivre son engagement en faveur des projets industriels, de la transition écologique et des entreprises à impact. Avec cette nouvelle implantation au cœur d’Ajaccio et des résultats en forte progression, la banque publique d’investissement confirme son ambition : faire de la Corse un territoire d’innovation, de production et d’entrepreneuriat durable.
Le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a salué l’installation de Bpifrance au sein de CampusPlex, qu’il considère comme un signal fort pour l’avenir du territoire. « Cette inauguration est un signal très fort adressé à la Corse et à notre territoire communautaire. » L’élu ajaccien a insisté sur l’enjeu majeur que représente le maintien des jeunes talents sur l’île. « Travailler dans un tel cadre, c’est aussi dire à nos jeunes qu’ils peuvent transformer leurs rêves chez eux. »
Même satisfaction du côté du préfet de Corse, Eric Jalon, qui a salué la méthode de travail de la banque publique. « Bpifrance, c’est d’abord une méthode d’immersion dans les territoires, dans le contact avec les entreprises. » Avant d’évoquer « un écosystème qui fonctionne dans la proximité et dans la confiance ».
Pour l’année à venir, Bpifrance entend poursuivre son engagement en faveur des projets industriels, de la transition écologique et des entreprises à impact. Avec cette nouvelle implantation au cœur d’Ajaccio et des résultats en forte progression, la banque publique d’investissement confirme son ambition : faire de la Corse un territoire d’innovation, de production et d’entrepreneuriat durable.
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