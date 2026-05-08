Bpifrance inaugure ses nouveaux locaux à Ajaccio et confirme son engagement pour l’économie corse

Une année 2025 record pour Bpifrance en Corse



L’inauguration a également été l’occasion pour Bpifrance de dévoiler les résultats de son activité sur l’île en 2025. Des chiffres qui témoignent d’une forte accélération.



Au total, plus de 550 entreprises corses ont été accompagnées cette année, pour un montant de 145 millions d’euros injectés directement dans l’économie régionale. Ces interventions ont permis de mobiliser au total 271 millions d’euros de financements publics et privés.



« En 2025, Bpifrance en Corse a enregistré une progression remarquable de ses performances sur l’ensemble de ses métiers », a souligné Cécile Donsimoni. « Cette dynamique est le fruit de l’engagement sans faille de nos équipes, pleinement mobilisées pour accompagner les transformations de l’économie régionale et soutenir les entreprises du territoire. »



Bpifrance intervient aujourd’hui sur l’ensemble du cycle de vie des entreprises : financement, garantie bancaire, innovation, investissement, export, accompagnement et création d’entreprise.



Industrie et climat au cœur de la stratégie



Parmi les grandes priorités affichées figure le soutien à l’industrie. En 2025, 46 entreprises corses ont bénéficié de 11 millions d’euros de financements pour accompagner leurs projets industriels stratégiques. Présent à Ajaccio, Eric Versey, directeur exécutif en charge du financement et du réseau de Bpifrance, a rappelé l’importance de cet enjeu. « L’industrie, c’est tout ce qui fait qu’un pays peut ou non gagner le pari de son avenir. »



La transition écologique constitue également un axe fort de développement. En Corse, un million d’euros de prêts climat ont été accordés cette année afin d’accompagner les entreprises dans leur transformation énergétique et environnementale. La communauté du Coq Vert, réseau d’entreprises engagées dans la transition écologique, rassemble désormais 22 sociétés corses.



« On a beaucoup dit au début que le climat et la transition étaient des contraintes. En réalité, c’est une opportunité. C’est comme cela que l’on construira les projets de demain », a insisté Eric Versey.