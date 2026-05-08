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Au Domaine de Murtoli, une soirée caritative permet de réaliser plus de 25 rêves d’enfants malades


La rédaction le Vendredi 8 Mai 2026 à 16:45

Le Domaine de Murtoli a accueilli, le 25 avril dernier, une soirée caritative organisée au profit de Association Arc-en-Ciel. Un rendez-vous placé sous le signe de la solidarité, de l’émotion et de l’espoir.



Au Domaine de Murtoli, une soirée caritative permet de réaliser plus de 25 rêves d’enfants malades

 
 
Dans une atmosphère chaleureuse et élégante, généreux donateurs, artistes engagés et invités se sont réunis autour d’une même ambition : offrir des moments de bonheur à des enfants gravement malades. Grâce à cette mobilisation, plus de 25 rêves ont pu être réalisés.
Cette soirée, marquée par un dîner caritatif prolongé par une vente aux enchères d'une œuvre unique d'une quinzaine d'artistes insulaires, a illustré de manière concrète l’impact de la solidarité collective, chaque contribution participant à redonner sourire et courage à des enfants confrontés à la maladie.
La présence du Dr Roussel, du service REHOP de Hôpital de la Timone, a apporté une dimension particulièrement émouvante à l’événement.
L’animation était assurée par Philippe Corti, dont l’énergie et la convivialité ont largement contribué à la réussite de la soirée.
L’association Arc-en-Ciel a adressé ses remerciements à toute l’équipe du Domaine de Murtoli ainsi qu’à Paul Canarelli pour leur engagement et leur générosité, qui ont permis de rendre cette soirée possible.
« Parce que parfois, une soirée suffit à changer des vies » rappelle Joël Bazzali, en charge des relations hôpitaux PCA-Corse
 

 






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