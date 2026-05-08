Portivechju - "La gouvernance par la donnée, le meilleur allié face aux risques naturels ?"

Julien Castelli le Vendredi 8 Mai 2026 à 18:35

Mercredi et jeudi, Portivechju a accueilli le troisième colloque scientifique des territoires intelligents et durables (TERINT). A travers son projet Lià, la troisième ville de Corse opère une réflexion profonde sur ses perspectives de gouvernance par la donnée numérique. Ce colloque, qui rassemble universitaires et chercheurs autour de l’intelligence artificielle et du développement durable, sera peut-être à la base des politiques publiques de demain.