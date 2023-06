5 millions d’euros pour faire de Porto-Vecchio une ville connectée

Pour pouvoir candidater à cet appel à projets, Porto-Vecchio a dû agréger autour d’elle un consortium composé de l’Université de Corse, de la communauté des communes du Sud Corse, et du Syndicat d’Énergie de la Corse-du-Sud. Un collectif qui a commencé à travailler sur ce sujet d’avenir fin 2021. Après un gros travail de recherches, le dossier de candidature a finalement été déposé en novembre 2022. S’en est suivie « une longue phase d’auditions et d’échanges » au cours de laquelle Lià a su séduire grâce à cette idée originale et dans l’air du temps qui développera plusieurs cas d’usages à destination des pouvoirs publics, des acteurs privés, des associations, des habitants ou encore des scolaires. « Tout d’abord, nous allons développer un éclairage public intelligent et connecté. Pour ce faire, nous allons rénover l’ensemble des points lumineux de la commune et les doter de capteurs. Ces capteurs alimenteront en outre des cas d’usage liés à la mobilité, donc on pourra savoir en temps réel l’état du trafic routier sur la commune. Les parkings et les places de stationnement en ville seront également équipés de capteurs afin d’aider les automobilistes à trouver un endroit où se garer. Tout comme les points d’apport de déchets et les bornes de tri, dans le but d’optimiser la collecte », détaille le directeur de l’action culturelle.



Il précise par ailleurs que le projet s’astreindra à travailler sur deux volets. « À travers le premier, que l’on a nommé territoire apprenant, l’idée est d’embarquer par l’information, des échanges, des conférences et des ateliers, le plus de gens possibles dans cette transformation du territoire. Le deuxième volet sera pour sa part piloté par l’université de Corse et s’intéressera à comment faire de Porto-Vecchio un territoire résilient face aux risques environnementaux et comment anticiper les risques », dévoile encore Pierre-Xavier Prietto.



Le coût prévisionnel de ce projet qui sera mené sur les 36 prochains mois est estimé à un peu plus de 5 millions d’euros, dont 50% seront financés grâce à l’aide reçue dans le cadre de ce projet PIA 4. Une fois le projet lancé, l’ensemble des données seront quant à elles consultables sur l’application Lià.