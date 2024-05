Soixante élèves de la cité scolaire du Fium’orbu découvrent l'Emilie-Romagne

Du 15 au 20 avril 2024, 60 élèves italianistes et/ou corsophones de la cité scolaire du Fium’orbu ont vécu une semaine riche en découvertes en Émilie-Romagne. Accompagnés par leurs enseignants, ces jeunes ont exploré les villes de Parme, Bologne, Modène et Ferrare dans le cadre du projet « Una spassighjata ind’u Mediterraniu ». Ce voyage avait un objectif pédagogique important : montrer aux élèves les liens entre les deux pays Les enseignants d'italien et de langue et culture corses ont en effet longtemps œuvré pour souligner les liens profonds entre la Corse et l'Italie, tant linguistiquement que culturellement. Cette expérience a renforcé chez les élèves la pertinence et la richesse de l'étude de ces deux langues et de leurs héritages communs.

Sous la direction de Mme Baghioni, Mme Costantini, Mme Gambini, Mme Luciani, Mme Mandrou et M. Mariani, les élèves ont découvert le patrimoine culturel et culinaire de la région. De la visite d'une fabrique de parmesan à la découverte du musée Ferrari de Maranello, chaque journée était une aventure.



Le succès de cette initiative repose également sur le soutien essentiel des communautés locales, des parents d'élèves et des partenaires impliqués. Leur contribution a été cruciale pour faire de ce projet une réalité, offrant aux élèves une opportunité précieuse d'apprentissage en dehors des murs de la salle de classe.