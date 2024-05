"Première" pour le SIS de Corse-du-Sud : NexSIS pour localiser en direct les appels de détresse

NexSIS, porté par le ministère de l’Intérieur et développé par l’Agence du Numérique et de la Sécurité civile, permet notamment d’améliorer la coordination et l’efficacité des services d’incendie et de secours, et agit ainsi sur une meilleure gestion des interventions.

Ce jeudi 2 mai, dans les locaux du CODIS-CTA de Corse-du-Sud, les services de secours n'étaient pas peu fiers d’annoncer qu’ils sont les premiers en France à bénéficier de ce logiciel révolutionnaire en matière de gestion des appels d’urgence.





Parmi les avancées majeures de NexSIS, un système de géolocalisation en direct du citoyen durant une communication réalisée au moyen d’un smartphone, en plus des téléphones fixes. « On peut désormais définir l’itinéraire le plus rapide et mobiliser le véhicule et les secours les plus proches du lieu de l’intervention, » explique Jean-Jacques Peraldi, directeur du SIS 2A. Par exemple, si quelqu’un est perdu en montagne, il sera localisé avec précision et rapidité. « Bientôt, il sera possible pour les personnes en détresse de transmettre directement des photos et des vidéos aux services de secours lors des appels d’urgence », poursuit-il. Dans le cas d’un incendie, les services pourront évaluer en direct la gravité et l’étendue d’un feu.



NEXSIS permet aussi d’apporter une forte collaboration entre les différents services de sécurité et de secours, en permettant le partage d’informations grâce à un système de gestion des alertes multimétiers. Le système vise également à améliorer l’entraide entre services d’incendie et de secours, notamment en cas de flux importants d’activités, de perte d’une plateforme de traitement, ou de besoin de renforts avec transmission automatique des données.



Au côté de Pierre Casciola, directeur de l'agence du numérique de la Sécurité civile qui a fait le déplacement pour l’occasion, Christian Morelli, Captinaine, et Jean-Jacques Casalot, chef du projet NEXSIS, se réjouissent : « La plateforme utilisée par le SIS 2A depuis 20 ans nécessitait une mise à jour. Nous avons candidaté dès 2019 pour faire partie des SIS pilotes au niveau national. Nous avons finalement été choisis pour le déployer, après une acclimatation à cet outil numérique et des mises à l’épreuve concluante. Ceci est le fruit d’un travail assumé par l’agence du numérique et les services techniques et opérationnels du SIS 2A. »



Depuis l’entrée en service de NEXSIS mi-décembre, 22 000 appels ont été réceptionnés au CODIS-CTA de Corse-du-Sud, avec un délai moyen de 10 secondes pour décrocher. 4500 opérations ont été réalisées. « Plusieurs départements vont désormais emboîter le pas. » conclut Pierre Casciola.