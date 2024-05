JO de Paris 2024 : ce qu'il faut savoir sur le passage de la Flamme olympique en Corse le 14 mai

Le 16 avril dernier, la flamme des Jeux olympiques de Paris s’allumait sur le site d'Olympie, en Grèce. Après une traversée de la Méditerranée sur le voilier français le Belem, elle arrivera à Marseille le 9 mai. Démarrera ensuite un tour des régions, avec une escale prévue en Corse le 14 mai, au cours de la 9ème étape. C’est la troisième fois dans l’histoire des JO que la flamme vient en Corse.



Elle se relaiera autour d’un convoi principal, ainsi que deux convois moins volumineux nommés « convois agiles », qui s’élanceront de part et d’autres de l’île. Elle débutera sa traversée à Ajaccio le 14 mai par la pointe de la Parata, avant de prendre la direction de L’Île-Rousse, puis elle continuera son chemin jusqu’aux Aiguilles de Bavella, avant d’arriver à Zonza. S’ensuivra la ville de Corte, puis les villages de Croce et Campana. Elle brillera ensuite à Porto-Vecchio avant de remonter dans le nord de l’île à Furiani, au stade Armand Cesari. La dernière étape aura lieu à Bastia.



La sécurité : 1000 effectifs mobilisés sur l’ensemble de la Corse

Chacun des trois convois est composé d’une cinquantaine de véhicules mobilisés par l’organisation qui prennent en charge les média et les relayeurs, mais également de nombreux véhicules de forces de l’ordre qui permettent de sécuriser le porteur de la flamme et le public.

Une vigilance maximale sera déployée, compte tenu de la menace terroriste et des éventuels troubles à l’ordre public qui pourraient intervenir. L’objectif de ces convois permet d’éviter un barrage avec le public et de garder la dimension festive et populaire de l’événement. Afin d’assurer la sécurité du public et des relayeurs, la préfecture de région a déployé le déploiement de 1000 effectifs sur l’ensemble de l’île : 250 forces de l’ordre sont mobilisées sur l’ensemble des trois convois dont la moitié sont des gendarmes et policiers insulaires et l’autre moitié sont des renforts venus du continent. Des sapeurs pompiers et des bénévoles seront aussi mobilisés. En tout, 1000 effectifs seront déployés sur l’ensemble de la Corse, le long des routes et sur certains endroits spécifiques. « Une vigilance maximale sera déclenchée. 50 forces de l’ordre seront déployées sur l’ensemble des trois convois dont la moitié sont des gendarmes et policiers insulaires et l’autre moitié sont des renforts venus du continent. Des sapeurs pompiers et des bénévoles seront aussi mobilisés, ainsi qu’un dispositif de lutte anti-drones. » explique Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de Corse. L’objectif : permettre au public d’être au plus près des porteurs de la flamme et conserver ainsi la dimension festive de l’événement.



Un dispositif de lutte anti-drones sera déployé, ainsi que des hélicoptères, des unités de force mobile et des coureurs policiers et gendarmes qui se trouveront au plus près du porteur de la flamme.

Parmi les porteurs de la flamme, issus des milieux associatifs culturels et sportifs de l’île, Yannick Cahuzac, Laurent Lokoli, Dominique Lippini, Manon Venturi, Alexandra Feracci, Paul Marchioni, Christophe Santini, Dumé Benassi ou encore Guillaume Peretti sont pressentis. Cet événement festif entrainera néanmoins des contraintes en matière de circulation. Le stationnement sera interdit sur le parcours, 24 à 48 heures avant le passage de la flamme. Des écoles seront également fermées. A Ajaccio, par exemple, les établissements scolaires seront fermées tout au long de la matinée du 14 mai et le stationnement sera interdit dès le lundi 13 mai, 6h du matin.