U tempu in Corsica
Le soleil fait peu à peu place à un ciel voilé, puis quelques nuages plus développés précèdent des pluies marquées et localement orageuses. Les températures maximales peuvent atteindre jusqu'à 26 degrés dans la région ajaccienne
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Piazza d'A : vue imprenable sur le sud de Bastia (@cni)