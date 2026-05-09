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U tempu in Corsica


le Samedi 9 Mai 2026 à 07:10

Le soleil fait peu à peu place à un ciel voilé, puis quelques nuages plus développés précèdent des pluies marquées et localement orageuses. Les températures maximales peuvent atteindre jusqu'à 26 degrés dans la région ajaccienne
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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